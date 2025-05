Cẩm nang "đu" Lady Gaga ở Singapore: Ê hề tọa độ check-in cho Little Monsters

HHT - Cuối tuần này, Singapore sẽ trở thành một trong những điểm đến “nóng” nhất hành tinh khi được chọn là nơi duy nhất tổ chức 4 đêm diễn của “Mẹ quái vật” Lady Gaga tại châu Á. Sau đây là những "tọa độ" không thể bỏ qua và vài lời nhắc nhỏ khi vi vu tại đất nước này.

“Cháy” hết mình với chuỗi sự kiện theo chủ đề Lady Gaga của Rabbit Hole

Ăn mừng 4 đêm diễn của “Mẹ quái vật” tại Singapore, Rabbit’s Hole tổ chức hàng loạt sự kiện hấp dẫn xuyên suốt từ ngày 15/5 đến 24/5. Một số hoạt động nổi bật hứa hẹn sẽ “hâm nóng” tinh thần của Little Monsters như 4 bữa tiệc được truyền cảm hứng theo từng thời kỳ âm nhạc của Lady Gaga, tiệc karaoke sôi động hay khu chợ mua sắm theo chủ đề. Đặc biệt, tham gia sự kiện, người hâm mộ sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các màn trình diễn bùng nổ từ các nghệ sĩ hóa thân Lady Gagita và Chiang Weiii.

“Offline fanclub” tại khu ẩm thực lâu đời Lau Pa Sat

Sự kiện “Hawker Mayhem” tại Lau Pa Sat sẽ biến khu ẩm thực lâu đời này trở thành địa điểm “offline fan club” của các Little Monsters từ đây cho đến ngày 31/5. Người hâm mộ không chỉ được thưởng thức loạt món ăn lấy cảm hứng từ Lady Gaga, check-in tại các góc sống ảo ấn tượng như mô hình bàn tay Monster cao 2,4 mét, mà còn được chụp hình miễn phí tại các photobooth theo chủ đề “Mẹ quái vật” cho mọi hóa đơn từ 10 SGD (gần 200K) trở lên.

Trổ tài nghệ thuật, vẽ chân dung “Mẹ quái vật”

Workshop hội họa Paint the Queen: A Lady Gaga Art Jamming Night vào ngày 17/5 do Painblush tổ chức sẽ là chốn dừng chân cho những Little Monster muốn thử sức vẽ chân dung thần tượng của mình. Tham gia workshop, bạn vừa được thể hiện tài năng nghệ thuật, vừa chơi đố vui trong âm thanh sôi động của những bản hit đình đám của Lady Gaga. Khu vực tổ chức workshop còn có góc check-in được trang bị đạo cụ hóa trang để bạn lưu lại những bức ảnh đáng nhớ.

"Cẩm nang" lưu trú cho khách du lịch một mình

Theo Booking.com, năm 2024, có đến 75% du khách Việt Nam được khảo sát lên kế hoạch thực hiện những chuyến du ngoạn một mình. Để đáp ứng tiêu chí của các du khách đi một mình, chỗ lưu trú vừa phải đảm bảo an toàn, ưu tiên sự riêng tư và thoải mái, nhưng vẫn ít nhiều tạo điều kiện để Little Monsters có thể kết nối với những người bạn mới có cùng sở thích. Tại Singapore, không khó để du khách tìm thấy những địa điểm lưu trú đáp ứng được phần lớn các nhu cầu trên, nhưng vẫn phù hợp nhiều mức ngân sách khác nhau.

Tọa lạc ngay khu trung tâm, khách sạn con nhộng SpacePod Lavender được rất nhiều du khách lựa chọn vì sự tiện lợi thoải mái và giá cả phải chăng. Phòng con nhộng của SpacePod Lavender được thiết kế như không gian phi thuyền với đầy đủ tiện nghi gồm gương, cổng USB, ổ cắm điện, hệ thống điều khiển ánh sáng và nhiệt độ theo sở thích. Phòng tắm chung của khách sạn thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ và trang bị đầy đủ nước nóng, khăn tắm và xà phòng.

Khách sạn M Social phù hợp cho những du khách độc hành yêu thích không gian riêng tư, tiện nghi. Điển hình như phòng Loft Premier với không gian thiết kế gồm 2 tầng, giúp tách biệt khu vực nghỉ ngơi và không gian sinh hoạt một cách hợp lý. Ngoài ra, khách lưu trú có thể dễ dàng duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe tại phòng gym hay hồ bơi tầng thương của khách sạn.

Tips di chuyển

Hệ thống giao thông công cộng của Singapore gồm tàu điện ngầm và mạng lưới xe buýt phủ rộng khắp thành phố. Các ga đều có biển chỉ dẫn trực quan và các thông báo chi tiết bằng tiếng Anh.

Để thuận tiện nhất, bạn có thể sử dụng ứng dụng gothere.sg hay MyTransport.SG để tìm các tuyến xe dễ dàng. Hơn nữa, hầu hết các điểm tham quan nổi tiếng chỉ cách ga tàu điện ngầm hay bến xe buýt một đoạn đi bộ ngắn, nên việc lựa chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng sẽ rất thuận tiện và tiết kiệm.

Little Monster có thể cân nhắc mua Ezlink simcard 2in1, vừa là sim điện thoại có thể nghe gọi và dùng mạng được, vừa là thẻ thông hành sử dụng được cho cả tàu điện và xe buýt.

Thẻ này cũng có hạn sử dụng lâu, nên bạn có thể giữ lại để dùng cho chuyến du lịch tiếp theo. Còn nếu không muốn sử dụng thẻ Ezlink, bạn vẫn có thể dùng thẻ visa hay master để trả phí tại hệ thống giao thông công cộng của Singapore.

Trong trường hợp quá giờ hoạt động của các tuyến xe công cộng hay thấm mệt khi phải di chuyển liên tục, bạn có thể đặt xe công nghệ Grab và lựa chọn dịch vụ đi chung xe để tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, với các Little Monsters không muốn phải mang lỉnh kỉnh hành lý trên các chuyến tàu công cộng từ sân bay, bạn có thể đăng ký dịch vụ đưa đón tại sân bay với khách sạn nơi mình lưu trú. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể, đồng thời tránh được tình trạng xếp hàng chờ đợi lâu hoặc phí di chuyển tăng cao vào khung giờ cao điểm.

Việc lựa chọn thời điểm tham quan sẽ giúp trải nghiệm du lịch Singapore của bạn hoàn thiện hơn. Bạn nên ghé thăm các điểm tham quan nổi tiếng vào sáng sớm hoặc khi chiều muộn để tránh xếp hàng chờ đợi và lạc vào biển người khó tìm góc đẹp check-in.