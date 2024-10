Cẩm Tú An Ninh: Nhậm Mẫn - Trương Vãn Ý không gây khó chịu, tốt hơn mong đợi

HHT - Khi có trailer, "Cẩm Tú An Ninh" nhận về nhiều lời dèm pha vì biên tập nhạt nhẽo, Nhẫm Mận và Trương Vãn Ý không đẹp. Phim khởi chiếu với 5 tập, kịch bản tốt hơn mong đợi. Diễn xuất của bộ đôi chính dễ chịu, chưa có điểm trừ lớn gây ức chế.

* Lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cẩm Tú An Ninh (tên cũ: Trường Nhai Trường) dựa trên tiểu thuyết Sổ Tay Dưỡng Thành Thừa Tướng của Văn Đàn. Vì lệnh cấm của Quảng điện, tình tiết trùng sinh của nguyên tác bị lược bỏ. La Nghi Ninh (Nhậm Mẫn) là đích nữ (con gái dòng chính thất) của con trai thứ 2 La gia - La Thành Chương (Lư Phương Sinh). Nàng bị mẹ kế vu oan hại bà tay sảy thai. Để an toàn lớn lên, tổ mẫu buộc phải để Nghi Ninh về sống ở tiểu viện vùng quê. Đại thọ 60 tuổi của tổ mẫu, nàng trở về.

La Thận Viễn (Trương Vãn Ý) là con thứ của La Thành Chương. Vì mẹ là một nha hoàn lợi dụng lúc ông say rượu, sinh ra chàng, mà La Thận Viễn bị cha ruột ghẻ lạnh. Ẩn sau vẻ ngoài nhẫn nhịn, yếu đuối, cam chịu ở La gia, La Thận Viễn lại là người văn võ song toàn, mưu cao kế hiểm.

Cẩm Tú An Ninh "có nhiệt" nhưng không phải dự án phim nhận được nhiều mong đợi của khán giả trước khi phát sóng do nguyên tác không quá xuất sắc. Trailer tung ra cũng bị chê bai ê chề vì kém kịch tính, nhan sắc của Nhậm Mẫn và Trương Vãn Ý không đẹp. Tuy nhiên, 5 tập đầu của Cẩm Tú An Ninh vừa lên sóng lại nhận phản hồi tương đối tốt.

Khán giả khen ngợi diễn biến khởi đầu nhanh, hấp dẫn. Các mâu thuẫn của La gia được giải quyết hợp lý, gọn gàng. Góc quay và màu phim đẹp, không bị lạm dụng filter gây nên trắng lóa hay "giả trân". Cảnh đánh võ cũng ổn. "Phản ứng hóa học" của Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn chưa quá rõ ràng vì tuyến tình cảm chưa được đẩy mạnh.

"Tình tiết gia đấu ổn. Tức ông bố thật đấy. Chắc tui sẽ xem thêm."

"Sao tôi vẫn cảm thấy Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn không hợp cổ ngôn nhỉ?"

"Tôi mới xem 2 tập thôi, cốt truyện khá hay, tôi thích kiểu gia đấu này. Diễn xuất tốt, bộ lọc và nhạc phim ổn. Hy vọng và về sau thì biên kịch sẽ làm chắc tay."

"Nhậm Mẫn, Trương Vãn Ý không hề xấu. Ảnh tĩnh có thể không đẹp nhưng diễn xuất lại có thiện cảm."

Nhậm Mẫn từng bị chê thậm tệ vì kém sắc và diễn xuất cường điệu trong Ngọc Cốt Dao. Với 5 tập đầu của Cẩm Tú An Ninh, khán giả khen ngợi cô xinh xắn, đáng yêu, trạng thái cũng tốt hơn trong trailer. Nhậm Mẫn diễn ra được sự thông minh, lanh lợi của La Nghi Ninh. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến trái chiều cho rằng cô không hợp với tạo hình cổ trang.

Diện mạo của Trương Vãn Ý cũng bị chê là quá tương đồng so với các phim trước, chưa có nhiều đột phá. Nhưng so với nét "khờ khạo" bị chê trong Liễu Chu Ký, màn thể hiện của anh ở Cẩm Tú An Ninh ổn hơn. Những tập đầu chưa có quá nhiều phân đoạn tập trung vào nội tâm của La Thận Viễn, khán giả mong chờ được thấy nhiều hơn ở các tập sau, nhất là khía cạnh thâm sâu, sắc sảo.

Khán giả chưa biết về nguyên tác bày tỏ sự lấn cấn khi xem hoặc lướt qua nội dung những tập đầu khi biết La Thận Viễn và La Nghi Ninh là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng lại có tuyến tình cảm với nhau. Mâu thuẫn này sẽ sớm được hóa giải vì Nghi Ninh không phải con ruột của La Thành Chương. Điều quan trọng là biên kịch, đạo diễn sẽ chọn cách hợp lý hóa như thế nào ở bản truyền hình.

Cẩm Tú An Ninh gồm 40 tập, chiếu mỗi ngày 2 tập cho tài khoản VIP (lịch chiếu có thể thay đổi tùy nền tảng). Khán giả Việt có thể theo dõi phim trên Vieon, WeTV, iQIYI.