Cẩm Tú Phương Hoa: Lý Hiện khoe cơ bụng triệt để, đoàn phim "đánh trúng tim đen"

HHT - Nữ diễn viên chính của "Snow White" phiên bản người đóng, Rachel Zegler, chia sẻ rằng cô từng phải nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý và sử dụng thuốc điều trị để vượt qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần do áp lực dư luận.

HHT - Hội "anh em Busan" nhà BTS xác nhận tham gia chương trình thực tế "Are You Sure?!" mùa 2 của Disney+. Đây cũng là chương trình đã đưa Jimin và Jung Kook đến với Đà Nẵng trong những ngày vừa qua. Ngoài ra, netizen đã tìm được "hint" cho thấy RM có thể sẽ tham gia cùng các em ở mùa này.