Cần làm gì nếu không thấy mục Truy cập chức năng trên VNeID để xác thực SIM?

HHTO - Hiện đang có nhiều thông tin hướng dẫn cách xác thực SIM chính chủ trên ứng dụng VNeID, trong đó nhắc đến mục "Truy cập chức năng". Nhưng không phải ai cũng thấy mục này, vậy phải làm thế nào, có cách nào khác không?

Để đảm bảo thông tin thuê bao điện thoại trùng khớp và thuận tiện khi sử dụng các dịch vụ số, tránh bị khóa SIM, nhiều người dùng đang thực hiện việc xác nhận SIM chính chủ. Hiện tại, trên nhiều trang báo điện tử, trang tin và mạng xã hội đã hướng dẫn cách xác nhận trên ứng dụng VNeID.

Các hướng dẫn nói chung đều là: Đăng nhập ứng dụng, trên màn hình trang chủ sẽ xuất hiện thông báo "Bạn có thông tin giấy tờ chờ xác nhận tích hợp. Truy cập chức năng Xác nhận tích hợp thông tin để thực hiện", người dùng chỉ cần bấm nút Truy cập chức năng trong thông báo đó rồi chọn Số điện thoại là được.

Nhưng không phải tài khoản nào khi mở ra cũng thấy thông báo này, nên nhiều cư dân mạng đang đặt câu hỏi là khi mở VNeID mà không thấy thông báo xuất hiện thì phải tìm mục Truy cập chức năng ở đâu.

Không phải ai mở VNeID cũng thấy thông báo này.

Trong trường hợp không thấy thông báo thì thực ra người dùng có 2 cách (chỉ cần làm một trong 2 cách):

1. Bấm vào mục Ví giấy tờ ở dòng cuối của màn hình ứng dụng, trong đó sẽ thấy mục Giấy tờ, kéo xuống sẽ thấy mục Số điện thoại.

Mục "Ví giấy tờ" nằm ở dòng cuối màn hình trang chủ ứng dụng.

2. Ở màn hình trang chủ, bấm vào nút Tìm kiếm hình cái kính lúp ở góc trên bên phải. Tại màn hình tiếp theo, có thể kéo xuống tìm mục Ví giấy tờ, trong đó có mục Số điện thoại; hoặc đơn giản hơn là gõ cụm từ Số điện thoại vào ô Bạn đang muốn tìm kiếm… là mục Số điện thoại sẽ hiện ra.

Tìm kiếm cụm từ "số điện thoại" cũng là một cách nhanh chóng.

Sau đó, nếu thấy có thông tin (các) số điện thoại, người dùng lựa chọn và xác nhận tích hợp hay không tích hợp là được. Còn nếu chưa thấy thông tin thì người dùng có thể liên hệ với nhà mạng hoặc xác thực trên ứng dụng của nhà mạng điện thoại mà mình dùng, rồi chờ thông tin được cập nhật trên VNeID.

Người dùng nên đảm bảo tài khoản VNeID đã được định danh điện tử mức 2 để sử dụng đầy đủ các tính năng tích hợp.