Dự báo thời tiết trên điện thoại hay “lệch”? Đã có một ứng dụng khác biệt

HHTO - Nhiều người nhận thấy ứng dụng thời tiết trên điện thoại đôi khi dự báo “lệch” so với thực tế. Lý do có thể là gì, và tại sao một ứng dụng mới ra mắt lại có thể dự báo với khả năng chính xác cao hơn?

Có lẽ không ít người đã có những lần cảm thấy ứng dụng thời tiết trên điện thoại dường như “không chuẩn”: Dự báo không mưa nhưng lại mưa, nhiệt độ hơi “cực đoan” so với thực tế…

Một phần lý do là đa số các ứng dụng thời tiết phổ biến hiện nay sử dụng dữ liệu từ các mô hình dự báo toàn cầu. Những mô hình này có ưu điểm là bao phủ rộng, nhưng khi áp dụng cho từng khu vực cụ thể, đặc biệt là những đô thị đông đúc như Hà Nội, thì có thể có những sai lệch nhất định.

Thế nhưng một ứng dụng do Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) của nước ta phát triển - Thời tiết Việt Nam KTTV - có thể khắc phục được vấn đề nói trên.

App Thời tiết Việt Nam - KTTV.

Thay vì chủ yếu dựa vào mô hình toàn cầu, ứng dụng này kết hợp dữ liệu từ hơn 2.600 trạm đo mưa tự động trên cả nước, 8 trạm radar thời tiết hiện đại cùng các bản tin dự báo, cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các Đài Khí tượng Thủy văn.

Dữ liệu trong ứng dụng còn được cập nhật liên tục, khoảng 10 phút một lần, tầm dự báo tới 10 ngày.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng cảnh báo thời tiết nguy hiểm. Các hiện tượng như dông, sét, lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo theo thời gian thực, giúp người dân chủ động ứng phó, đồng thời dễ dàng đọc các bản tin chi tiết kèm các khuyến nghị hành động cụ thể để đảm bảo an toàn.

Người dùng có thể tải app qua các mã này. Ảnh: Cục KTTV.

Thực ra đây không phải là việc “sản phẩm của nước mình thì mình khen”, mà ngay cả các chuyên gia khí tượng quốc tế cũng khuyên rằng nếu lựa chọn ứng dụng thời tiết thì nên chọn ứng dụng do cơ quan chức năng địa phương phát triển. Theo phân tích của trang 9to5Mac, các ứng dụng của địa phương thường được tinh chỉnh bởi cả các chuyên gia khí tượng thật chứ không chỉ là mô hình của máy tính, và chính kinh nghiệm nhiều năm của các chuyên gia khí tượng địa phương khiến các dự báo trở nên chuẩn hơn.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, ứng dụng Thời tiết Việt Nam KTTV thực sự có thể tạo nên sự khác biệt không chỉ trong những lúc có thời tiết cực đoan mà còn ngay trong cuộc sống mỗi ngày.