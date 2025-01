Cần lưu ý gì khi ra sân xem trận chung kết lượt đi ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan?

HHT - 20h ngày 2/1 tại Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) sẽ diễn ra trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024. Các cổ động viên cần lưu ý gì khi ra sân cổ vũ cho "Những chiến binh sao vàng"?

Vé "chợ đen" xem chung kết lượt đi tăng chóng mặt

Cách đây 3 ngày, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức bán vé trận đấu thông qua hình thức trực tuyến (online). Điều này khiến nhiều người hâm mộ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội vào sân cổ vũ cho đội nhà bởi vé bán trực tuyến được thông báo hết sạch chỉ sau 30 phút mở bán.

Theo thông tin từ BTC, lượng vé bán ra của trận đấu này khoảng hơn 17K vé, trong khi đó lượng người có nhu cầu ra sân cổ vũ lại nhiều hơn. Do tình trạng khan hiếm, tình hình vé "chợ đen" cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng chào mời mua vé, với giá gấp vài lần so với giá gốc.

Cụ thể, có bài đăng rao bán cặp vé khu A3 với giá hơn 6 triệu đồng/cặp, trong khi giá gốc là 2 triệu đồng/cặp. Những cặp vé có giá gốc 1,4 triệu đồng/cặp lại được mời chào khoảng 3-5 triệu đồng/cặp. Còn lại khán đài C và D với mệnh giá gốc 1 triệu đồng/cặp được phe vé hét giá từ 3-4 triệu đồng/cặp.

Cần lưu ý gì khi mua vé và ra sân xem trận chung kết lượt đi?

Nếu cổ động viên có nhu cầu ra sân cổ vũ và xem đội nhà thi đấu nhưng không thể mua được vé trực tuyến trên hệ thống mà tìm mua từ seller, cần lưu ý rằng vé mua online đều phải đổi ra vé cứng.

Do đó, nếu mua lại vé "chợ đen" các cổ động viên nên yêu cầu người bán đổi vé cứng chứ không nên chỉ mua lại code online, ưu tiên giao dịch thỏa thuận, xem kỹ vé cứng để tránh bị mua phải vé giả (cổ động viên có thể xem các bản chụp vé trên mạng xã hội, đối chiếu với vé mình mua).

Bên cạnh đó, khi ra sân cổ vũ cho đội tuyển, cổ động viên cũng cần ghi nhớ một số lưu ý sau từ BTC:

- Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

- Giờ ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan bắt đầu vào trận đấu là 20h, nếu ở xa cần căn thời gian tới sớm, đề phòng tắc đường, hỏi trước giá gửi xe, nên để ở các bãi xe gần khu vực sân do BTC bố trí để đảm bảo an toàn.

- Đặt trước nhà nghỉ, khách sạn nếu có nhu cầu lưu trú qua đêm do trận đấu kết thúc khá muộn.

- Trẻ em trên 5 tuổi phải mua vé vào sân, dưới 5 tuổi người lớn đi kèm phải bế trên tay lúc vào cổng soát vé.

- BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

- Hãy cùng đồng hành với ĐT Việt Nam, ra sân với tinh thần “Cổ vũ văn minh - Không pháo sáng”.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 trên Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) sẽ bắt đầu vào lúc 20h ngày 2/1/2025. Sau đó, vào ngày 5/1, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ tái ngộ trong trận lượt về trên Sân vận động quốc gia Rajamangala (Băng Cốc, Thái Lan).