Cannes 2025: Cấm trang phục "gây sốc", Lisa và Jennie BLACKPINK sẽ có mặt?

HHT - Liên hoan phim Cannes 2025 - một trong những lễ hội điện ảnh danh giá nhất thế giới chính thức khai mạc. Năm nay, quy định ăn mặc tại sự kiện được siết chặt. Jennie, Lisa BLACKPINK được đồn đoán sẽ sớm xuất hiện.

Rạng sáng 14/5 (giờ Việt Nam), Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78 chính thức khai mạc. Trước đó 24 giờ, ban tổ chức LHP Cannes đưa ra thông báo về việc siết chặt quy chuẩn lễ phục trên thảm đỏ.

Trang web của ban tổ chức quyết định "cấm khỏa thân hoàn toàn trên thảm đỏ cũng như bất kỳ khu vực nào khác của LHP", từ chối những cá nhân có trang phục chiếm diện tích, gây cản trở trong không gian công cộng.

Trên thảm đỏ Cannes 2025 ngày đầu tiên, các tín đồ thời trang nhận xét dàn sao có sự tiết chế trong cách lựa chọn trang phục, đặc biệt là ở dàn mỹ nhân Âu Mỹ. Bên cạnh đó, một số cái tên "vô danh" đến từ Trung Quốc bị chỉ trích vì ăn diện cồng kềnh, phản cảm bất chấp quy định mới.

Dàn khách mời quốc tế có mặt tại LHP Cannes 2025 cũng thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Hai thành viên BLACKPINK gồm Jennie và Lisa được đồn đoán sẽ có mặt tại thảm đỏ LHP trong những ngày tới đây.

Jennie được bắt gặp đang có mặt tại Paris (Pháp) vào ngày 13/5, cách thành phố Cannes khoảng hơn 900 km. Giọng ca Mantra xuất hiện cùng đội ngũ quay phim, được cho là phục vụ cho sự kiện triển lãm của Chanel vào ngày 21/5 tại Paris (Pháp). Một khả năng khác được mong đợi là Jennie sẽ dự LHP Cannes 2025 với tư cách đại sứ Chanel - một trong những đối tác lớn của Cannes.

Năm 2023, Jennie gây ấn tượng khi lần đầu sải bước trên thảm đỏ Cannes. IT Girl xứ Hàn dự LHP với tư cách là diễn viên trong loạt phim truyền hình The Idol, được trình chiếu ngoài hạng mục tranh giải tại Cannes 2023.

Trước thềm LHP Cannes 2025, nhiều tạp chí thời trang như VOGUE, ELLE vẫn đề cập Jennie BLACKPINK nằm trong top mặc đẹp qua các mùa Cannes, được cho là hint về việc cô sẽ "tái xuất" vào năm nay.

Về phía em út BLACKPINK, sau màn chào sân "náo loạn" mạng xã hội tại Met Gala 2025, người hâm mộ mong chờ Lisa tiếp tục khẳng định danh tiếng, sức ảnh hưởng toàn cầu trên thảm đỏ Cannes 2025.

Thợ trang điểm Maeng, Nanist - stylist cá nhân của Lisa có động thái check-in tại Pháp, được cho là đang lựa chọn trang phục đi thảm đỏ Cannes 2025 cho Lisa khi cùng nhau ghé qua Kayla Bennett - địa điểm giám tuyển váy cưới của các nhà mốt Galia Lahav, Danielle Frankel, Vivienne Westwood...

Gabriele Di Martino - nhiếp ảnh gia từng hợp tác với Lisa tại Met Gala, Coachella... cũng đã chính thức thông báo "sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu Cannes".

Tuy nhiên, dự án The White Lotus 3 do Lisa tham gia diễn xuất không được đề cử hay trình chiếu tại LHP Cannes 2025. Vì thế, người hâm mộ phỏng đoán có thể em út BLACKPINK sẽ xuất hiện với tư cách đại sứ thương hiệu BVLGARI hoặc Louis Vuitton - đối tác của Cannes 2025 thay vì xuất hiện cùng dàn diễn viên phim The White Lotus 3.