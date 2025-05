Em Xinh "Say Hi" 99-line: LyHan, Đào Tử A1J hay Chi Xê gu thời trang thế nào?

HHT - Dàn người chơi sinh năm 1999 chiếm thế áp đảo tại Em Xinh "Say Hi”. Liu Grace, 52hz chuộng gu ăn mặc cá tính, mix&match cầu kỳ đối lập với vẻ nữ tính, ngọt ngào của Hoàng Duyên. Các nhân tố "sít-rịt" LyHan, Đào Tử A1J hay Chi Xê có sắc vóc thế nào?

LyHan

LyHan là cái tên mới của làng nhạc Việt, ra mắt hồi cuối năm 2024. Cô nàng sinh năm 1999 từng được biết tới nhờ kênh TikTok 1,7 triệu người theo dõi, và lần kết hợp cùng Hoàng Tôn trong Tình Yêu Ngủ Quên.

"Em Xinh" LyHan sở hữu vóc dáng mảnh mai, thần thái "soái tỷ" lạnh lùng. Giọng ca đến từ Thanh Hóa yêu thích trang phục tông đen cuốn hút, có thiết kế cấu trúc lạ mắt, ôm sát tôn dáng.

Liu Grace

Liu Grace được đánh giá cao về tinh thần dám thử thách, liên tục đổi mới trong thời trang. Ngay từ thời điểm mới bước chân lên mainstream qua Rap Việt 2023, học trò của HLV Thái VG thu hút nhiều sự chú ý nhờ gu thời trang trình diễn nổi bật, phụ kiện cầu kỳ.

Liu Grace "thích mê" những bộ cánh có gam màu rực rỡ như cam, xanh dương, đỏ... lồng ghép các yếu tố Y2K như quần cạp trễ, kiểu tóc rẻ quạt.

52hz

Một "em xinh" khác cũng là tín đồ của xu hướng maximalism, Y2K là 52hz. Nữ nghệ sĩ Indie ứng dụng nhuần nhuyễn công thức phối đồ Big Pants, Little Shirt (áo ôm, quần ống rộng), kết hợp thêm các chất liệu ren, lông, nhung để tạo ra hiệu ứng thị giác bắt mắt. Giọng ca Mê Cung Tình Yêu biến chiếc mũ lông Ushanka trở thành đặc điểm nhận diện trong mỗi lần xuất hiện.

Hoàng Duyên

"Em xinh" 99-line Hoàng Duyên được khán giả nhớ đến với diện mạo nữ tính, điệu đà từ thời điểm mới "chào sân" V-Biz. Trong các MV, cô gây thương nhớ nhờ visual ngọt ngào trong những thiết kế đầm tông màu pastel, dáng bồng xòe.

Hoàng Duyên được mong đợi sẽ có bước chuyển phong cách tại Em Xinh "Say Hi". Trong những tạo hình mới nhất, nữ ca/nhạc sĩ 26 tuổi bước ra khỏi vùng an toàn với những bộ cánh táo bạo, cá tính hơn.

Đào Tử A1J

Đào Tử A1J là "bông hồng lai" triển vọng nhất Em Xinh "Say Hi". Khán giả trẻ yêu thích "em xinh" này ở tư duy âm nhạc hiện đại, cách lồng ghép yếu tố văn hóa Việt - Đài khéo léo trong các sản phẩm.

"Em xinh" Đào Tử A1J chuộng lối ăn mặc năng động, phóng khoáng trong thời trang thường ngày. Tủ đồ của nghệ sĩ lai Việt - Đài phần lớn là những thiết kế quần lửng, áo phông dáng rộng, giày thể thao.

Chi Xê

Chi Xê có xuất phát điểm là TikToker, chuyển sang con đường ca hát chuyên nghiệp từ hồi cuối năm 2024. Netizen bất ngờ khi chứng kiến sự lột xác, chỉn chu về mặt hình ảnh của "em xinh". Nữ tân binh 9X theo đuổi thẩm mỹ thời trang nữ tính, điệu đà bay bổng qua gam màu hồng phớt, xanh baby hay kiểu dáng bồng xòe, gợi cảm, chi tiết nơ.