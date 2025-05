Cannes 2025: Tái chiếu anime "40 tuổi", nhiều manga đồng loạt được vinh danh

HHT - Vừa qua, Cannes đã đem đến bất ngờ thú vị cho khán giả yêu điện ảnh khi thông báo sẽ chiếu lại anime "Angel’s Egg" (Trứng Thiên Thần) tại liên hoan phim năm nay.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Angel’s Egg sẽ được trình chiếu vào ngày 20/5 tại không gian ngoài trời Cinéma de la Plage, bên bờ biển Plage Macé (Pháp). Nhiều khán giả, đặc biệt là những ai trót say mê dòng anime nghệ thuật không giấu được phấn khích trước tin phim trở lại màn ảnh rộng sau gần bốn thập niên kể từ lần đầu xuất hiện tại Nhật Bản.

Angel’s Egg theo chân một cô bé mang chiếc trứng bí ẩn trong hành trình trải dọc thế giới huyền ảo và tàn tích đổ nát. Phong cách đồ họa siêu thực do Yoshitaka Amano thực hiện cùng bút pháp đạo diễn của Mamoru Oshii đã tạo nên không khí ám ảnh, khiến tác phẩm trở thành dấu ấn không thể quên với giới mộ điệu khắp thế giới.

Bản phục chế 4K chiếu tại Liên hoan phim Cannes được xây dựng từ phim âm bản 35 mm do Tokuma Shoten cung cấp, công bố vào tháng 5/2024. Tại châu Âu, Gebeka International nắm quyền phát hành toàn cầu, trong khi GKIDS sẽ đưa anime này đến các rạp Bắc Mỹ trong năm nay.

Trước đó, lần hiếm hoi Angel’s Egg xuất hiện ở phương Tây dưới hình thức nguyên bản là tại Bảo tàng Japan Society (New York) vào tháng 9/2023, ghi dấu bước chuyển văn hóa đặc biệt của dòng anime nghệ thuật.

Liên hoan phim Cannes ra đời từ năm 1946, là một trong những sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới, nơi các tác phẩm xuất sắc tranh tài để giành giải Cành cọ vàng. Sự xuất hiện của Angel’s Egg tại đây, dù không để tranh giải, vẫn đủ tôn vinh giá trị nghệ thuật đậm nét của anime và khẳng định vị thế văn hóa Nhật Bản trong lòng công chúng quốc tế.

Kagurabachi và loạt manga tranh giải Eisner 2025

Ngày 16/5 vừa qua, Comic-Con International đã công bố danh sách đề cử Will Eisner năm 2025. Ở hạng mục Ấn bản tiếng Anh xuất sắc của tác phẩm quốc tế, có nhiều tựa truyện tranh Nhật góp mặt, trong đó nổi bật nhất phải kể đến Kagurabachi của Takeru Hokazono - hiện tượng manga thế hệ mới được cộng đồng mạng “đẩy” lên hàng siêu phẩm ngay từ trước khi ra mắt.

Kagurabachi kể về hành trình báo thù của Chihiro, con trai một thợ rèn kiếm nổi tiếng. Khi gia đình tan nát chỉ còn lại thanh kiếm huyền chú Enten, cậu bắt đầu chiến đấu chống lại thế lực ngầm tà ác tại Tokyo. Truyện thu hút độc giả nhờ tiết tấu nhanh gọn, những cảnh hành động gay cấn và nét vẽ sắc sảo, đồng thời khéo léo dung hòa hiện thực với chất siêu nhiên.

Một số tác phẩm được vinh danh cùng hạng mục gồm có Hereditary Triangle của Fumiya Hayashi, Last Quarter của Ai Yazawa, Search and Destroy của Atsushi Kaneko và Tokyo These Days của Taiyo Matsumoto.

Will Eisner là giải thưởng lớn trong ngành truyện tranh, được tổ chức hàng năm tại San Diego Comic-Con, nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, có ảnh hưởng trong lĩnh vực này và góp phần đưa văn hóa truyện tranh đến với đông đảo độc giả quốc tế.

Trạm tin Manga & Anime giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, game… Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.