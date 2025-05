"Thập niên vàng" của anime: 10 phim hay nhất cho ai mê phong cách "hoài cổ"

HHT - Thập niên 2000 là thời kỳ nở rộ của phim hoạt hình chiếu rạp Nhật Bản, với nhiều tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả toàn cầu. Sau đây là 10 tựa anime tiêu biểu của giai đoạn này, mỗi phim đại diện cho một năm, được bầu chọn bởi trang Collider.

Vampire Hunter D: Bloodlust (2000)

Mang màu sắc u tối, Vampire Hunter D: Bloodlust theo chân D, một thợ săn nửa người - nửa ma cà rồng trong hành trình giải cứu một công nương bị bắt cóc. Với thiết kế nhân vật ấn tượng, phong cách Gothic cùng sự kết hợp độc đáo giữa khoa học viễn tưởng và fantasy, bộ phim mở màn thập niên mới với một không khí khác biệt và đầy sức hút.

Spirited Away (2001)

Được xem là một trong những kiệt tác vĩ đại nhất của Miyazaki, Spirited Away (Vùng Đất Linh Hồn) có hình ảnh vẽ tay sống động, thế giới được xây dựng giàu sức tưởng tượng và phô diễn văn hóa thần đạo Nhật Bản.

Spirited Away từng mang đến cho Studio Ghibli giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất đầu tiên tại Oscar năm 2003, mở ra cánh cửa mới cho ngành công nghiệp hoạt hình của xứ sở Mặt Trời.

Millennium Actress (2002)

Millennium Actress (Nữ Diễn Viên Ngàn Năm) là hành trình khám phá ký ức bắt đầu từ cuộc phỏng vấn một nữ diễn viên đã giải nghệ. Bộ phim của đạo diễn Satoshi Kon là minh chứng cho khả năng kể chuyện phi tuyến tính, mang tính ẩn dụ cao nhưng vẫn dễ cảm nhận. Tác phẩm là sự giao thoa giữa điện ảnh, ký ức và căn tính con người.

Tokyo Godfathers (2003)

Phim kể câu chuyện mùa Giáng sinh, khi ba người vô gia cư tình cờ nhặt được một em bé bị bỏ rơi và quyết tâm đi khắp thành phố để tìm lại gia đình thật sự của em. Tokyo Godfathers mang màu sắc hài hước nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc xúc động, khắc họa sâu sắc tình người, trách nhiệm cộng đồng và tình cảm gia đình trong một xã hội hiện đại đầy biến động.

Mind Game (2004)

Mind Game là cuộc phiêu lưu siêu thực về một chàng trai vượt qua cái chết và "tái sinh" để làm lại cuộc đời. Tác phẩm thể hiện tinh thần tự do, dám sống và vượt qua giới hạn bản thân, được đánh giá cao bởi phong cách hoạt họa độc lạ và thông điệp táo bạo về cuộc sống.

One Piece: Baron Omatsuri and the Secret Island (2005)

Là một movie không chính thức của thương hiệu One Piece, phim lại được đánh giá cao nhờ phong cách đặc trưng của đạo diễn Mamoru Hosoda. Baron Omatsuri and the Secret Island đưa nhóm Mũ Rơm tới một hòn đảo kỳ bí, nơi họ đối mặt với các thử thách tâm lý và sự chia rẽ.

Paprika (2006)

Là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của đạo diễn tài danh Satoshi Kon, Paprika xoay quanh công nghệ thâm nhập vào giấc mơ để chữa trị các vấn đề về tinh thần. Phim mở ra ranh giới mờ ảo giữa hiện thực và mộng tưởng, với hình ảnh siêu thực, rực rỡ và lối kể chuyện đầy tham vọng. Đây được xem là nguồn cảm hứng trực tiếp cho Inception của Christopher Nolan sau này.

Sword of the Stranger (2007)

Tuy không nổi tiếng bằng những cái tên còn lại trong danh sách, Sword of the Stranger là viên ngọc ẩn trong kho tàng anime những năm 2000. Phim kể về cậu bé được một lãng khách vô danh bảo vệ khỏi những kẻ truy sát. Với hoạt họa mượt mà và các pha hành động kịch tính, tác phẩm được xem là một trong những anime võ hiệp chỉn chu nhất từng được thực hiện.

Ponyo (2008)

Phim xoay quanh một “nàng tiên cá” nhỏ tên Ponyo mong muốn trở thành người để sống cùng cậu bé loài người cô yêu quý. Ponyo có màu sắc cổ tích tươi sáng, đáng yêu và mang đậm tình yêu thiên nhiên của Miyazaki.

Redline (2009)

Được sản xuất trong 7 năm và hoàn toàn vẽ tay, Redline là một bữa tiệc hình ảnh mãn nhãn xoay quanh cuộc đua tốc độ diễn ra 5 năm một lần của những tay đua vũ trụ. Redline không mang câu chuyện hay thông điệp gì sâu xa, mà trực tiếp chinh phục khán giả nhờ phần hình, phần âm thanh và thiết kế nhân vật rực rỡ đậm chất giải trí Nhật Bản.

Collider là trang chuyên về tin tức, phê bình và phân tích các sản phẩm giải trí, đặc biệt trong lĩnh vực phim ảnh, truyền hình và văn hóa đại chúng. Trang được thành lập vào năm 2005, từ lâu đã trở thành một nguồn thông tin đáng tin cậy đối với cộng đồng yêu điện ảnh. Danh sách 10 tác phẩm trên được lựa chọn dựa trên chất lượng tổng thể, độ ảnh hưởng, di sản để lại, và đánh giá từ giới phê bình lẫn người hâm mộ.