Cao Thiên Trang, Ngô Bảo Ngọc, Vũ Thúy Quỳnh hóa nàng tiên cá bắt trend "Em Xinh"

HHT - Ba người đẹp trượt Top 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 gồm: Cao Thiên Trang, Ngô Bảo Ngọc và Vũ Thúy Quỳnh vừa cùng nhau chụp bộ ảnh đón Tết với concept thời thượng.

Sau khi dừng chân tại Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Cao Thiên Trang, Ngô Bảo Ngọc và Vũ Thúy Quỳnh trở nên thân thiết với nhau hơn. Ba cô gái mới đây đã tung loạt ảnh chụp chung khoe nhan sắc xinh đẹp ấn tượng.

Đầu tiên là concept mang sắc đỏ rực rỡ, rất hợp với không khí đầu năm mới. Ba người đẹp trang điểm đậm, son đỏ nổi bật vô cùng sắc sảo.

Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995, cao 1m75, số đo hình thể 85-62-92 cm. Cô từng giành danh hiệu Người đẹp Biển và lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ở cuộc thi năm nay, cô giành giải Best Catwalk (Người đẹp catwalk đẹp nhất), Best in Swimsuit (Người đẹp Biển) và Đại sứ Môi trường.

Cao Thiên Trang sinh năm 1993, cao 1m76, số đo hình thể 86-67-97 cm. Thiên Trang từng đạt danh hiệu Á quân 2 Vietnam's Next Top Model 2012 và lọt Top 5 Vietnam's Next Top Model 2017 All Stars. Người đẹp lọt Top 10 Người đẹp Thời trang và giành giải Best Social Media (Người đẹp Truyền thông).

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, cao 1m74, số đo hình thể 84-63-94 cm. Thúy Quỳnh nổi bật với loạt thành tích thi sắc đẹp: Người đẹp Ảnh - Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Top 12 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Giải Siêu mẫu Phong cách cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2018, thành viên team HLV Hương Giang tại The New Mentor 2023. Thúy Quỳnh giành giải thưởng phụ Best Face (Khuôn mặt đẹp nhất) của cuộc thi năm nay.

Ở một concept khác, ba cô gái diện những thiết kế váy “rong biển” - kiểu váy được rất nhiều ngôi sao trong và ngoài nước yêu thích năm vừa qua.

Bảo Ngọc, Thiên Trang và Thúy Quỳnh còn làm tóc xoăn xù đúng kiểu nàng tiên cá để hợp với concept, nhún nhảy theo giai điệu ca khúc Em Xinh (MONO).