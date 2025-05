Cặp đôi "Em Và Trịnh" tái xuất màn ảnh rộng, lần này "phản ứng hóa học" ra sao?

HHT - Trong đoạn clip "nhá hàng" tập 1 Em Xinh "Say Hi", khoảnh khắc Miu Lê thẳng thừng "xanh lá" Orange vì không hợp tuổi khiến netizen cười nghiêng ngả. Miu Lê còn cho biết sẽ chủ động xin loại nếu về chung đội với Mộng Cam.

HHT - Drama về ồn ào tình cảm giữa ca sĩ Jack - J97 và diễn viên Thiên An có thêm tình tiết mới. Phía ca sĩ Jack - J97 cho biết đơn kiện của anh đối với Thiên An đã được Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thụ lý giải quyết vào ngày 20/5/2025.

HHT - Nhá hàng của tập 1 Em Xinh "Say Hi" tiết lộ Bích Phương là đội trưởng Liên quân, gây chú ý khi dẫn dắt đồng đội theo một “lối đi riêng” đầy thư giãn.

HHT - Sau nhiều ngày ngóng chờ, teaser Em Xinh "Say Hi" chính thức lên sóng với độ “ồn ào” chẳng kém gì dàn Anh Trai "Say Hi".