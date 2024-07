Captain America phiên bản mới chính thức lộ diện nhưng liệu có đủ sức hút?

HHT - Dù có yêu thích Captain America phiên bản cũ đến mấy, fan nhà Marvel vẫn phải chấp nhận sự thật là đã đến lúc để người khác tiếp quản chiếc khiên huyền thoại và mang lại diện mạo mới cho nhóm Avengers.

Sau Avengers: Endgame (2019), Marvel Studios đang xây dựng một nhóm Avengers mới với nhiều người kế nhiệm những siêu anh hùng cũ. Riri Williams trong Black Panther: Wakanda Forever (2022) dự kiến sẽ là Iron Man mới, Yelena Belova xứng danh Black Widow mới, Kate Bishop tiếp quản vị trí của Hawkeye thì Falcon/Sam Wilson chính là người kế nhiệm chiếc khiên biểu tượng.

Sau các sự kiện trong mini-series The Falcon and the Winter Soldier (2021), Sam Wilson đã chính thức nhận danh hiệu Captain America. Trong khi đó, tướng Thunderbolt Ross đang tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông và Sam, hay nhóm Avengers nói chung, từng có mâu thuẫn trong quá khứ bởi Hiệp định Sokovia về kiểm soát các siêu anh hùng.

Tuy nhiên, Ross lại muốn lợi dụng hình ảnh Captain America nên đưa ra lời đề nghị hợp tác và muốn biến biệt danh này thành một chức vụ chính thức trong quân đội. Từ đó mà hai người mâu thuẫn, cho đến khi Ross bị Isaiah Bradley ám sát. Nhân vật này từng được tiêm huyết thanh siêu chiến binh để thay thế vị trí Captain America sau khi Steve Rogers biến mất. Dường như Isaiah cũng bị thế lực bí ẩn biến thành một phiên bản Winter Soldier để thực hiện những phi vụ đen tối.

Từ đây, Sam bắt đầu khám phá ra những kẻ thù giấu mặt đang thao túng trật tự thế giới. Sam và cộng sự Joaquin Torres - người trở thành Falcon mới - buộc phải đối mặt với nhiều nhóm đặc vụ nguy hiểm hay thậm chí chính những người đồng đội cũ. Nhưng tất cả vẫn không thể nguy hiểm bằng Red Hulk.

Trong nguyên tác truyện tranh Marvel, Red Hulk chính là Thunderbolt Ross được sử dụng bức xạ từ Hulk mà có siêu năng lực. Với sức mạnh bá đạo không thua kém gì Hulk và bản tính tàn bạo, Red Hulk chắc chắn sẽ là đối thủ khó nhằn nhất đối với một Captain America không có siêu năng lực như Sam.

Nhưng muốn xem cuộc chiến này, bạn sẽ phải chờ đến tận tháng 2 năm 2025 khi Captain America: Brave New World (Captain America: Thế Giới Mới) ra rạp.