"Cậu Bé Bọt Biển" bản 3D: Khán giả lo lắng Netflix phá hỏng thương hiệu tuổi thơ

HHT - "Cậu Bé Bọt Biển" gắn liền với nhiều thế hệ vốn là phiên bản hoạt hình 2D, nên khi hay tin Netflix ra mắt bản 3D cho tựa phim này, nhiều khán giả vừa mong đợi vừa lo lắng thương hiệu tuổi thơ sẽ bị phá hỏng.

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie (Giải cứu Bikini Bottom: Sứ mệnh của Sandy Cheeks)theo chân sóc nhỏ Sandy Cheeks và "cậu bé bọt biển" SpongeBob trong cuộc hành trình giải cứu thị trấn của mình sau khi nơi này bị phe phản diện độc chiếm, kéo ra khỏi đại dương.

Hầu hết những người bạn thủy sinh quen thuộc của thương hiệu như sao biển Patrick, Squidward hay cua đỏ Mr. Krabs cũng sẽ trở lại với dự án lần này. Tuy nhiên, thay vì chủ yếu xoay quanh nhân vật chính là bọt biển SpongeBob như các phần trước, Saving Bikini Bottom sẽ tập trung nhiều hơn vào cô sóc nhỏ Sandy Cheeks.

Loạt phim SpongeBob SquarePants (Chú Bọt Biển Tinh Nghịch) gốc được khởi chiếu lần đầu trên kênh truyền hình Nickelodeon vào năm 1999. Nội dung chính chủ yếu xoay quanh cuộc phiêu lưu của Cậu Bé Bọt Biển và những người bạn ở thành phố dưới đại dương tên Bikini Bottom.

Phim hiện vẫn đang được phát sóng và dự kiến kết thúc ở mùa thứ 14 vào cuối tháng Bảy năm nay. Tính đến năm 2019, SpongeBob SquarePants được ghi nhận là loạt phim hoạt hình dài thứ năm của Mỹ.

Điều đáng nói là Chú Bọt Biển Tinh Nghịch được khán giả toàn cầu hoan nghênh là Chú Bọt Biển Tinh Nghịch của phiên bản 2D. Vì vậy sau khi hay tin thương hiệu này được Netflix lấy cảm hứng và sản xuất thành một dự án 3D khác, nhiều mọt phim đã trở nên lo lắng và quan ngại.

Thực tế đây không phải lần đầu thương hiệu SpongeBob SquarePants được chuyển thể thành phim hoạt hình 3D. Một số dự án trước đó như Sponge Out of Water (2015) hay Sponge on the Run (2020) đều có doanh thu khiêm tốn và nhận nhiều đánh giá tiêu cực từ khán giả lẫn giới phê bình.

Tệ hơn nữa, series 3D Kamp Koral: SpongeBob's Under Years từng nhận vỏn vẹn 3.6/10 điểm trên trang phê bình IMDb, con số thấp nhất nhất trong dàn phim lấy cảm hứng từ Chú Bọt Biển Tinh Nghịch.

Câu hỏi về chất lượng của Saving Bikini Bottom thì phải đợi sau khi bộ phim ra mắt mới có lời giải đáp. Song sau khi trailer đầu tiên vừa phát hành, nhiều người xem đã xoay chiều đặt kỳ vọng vào dự án lần này.

Saving Bikini Bottom sử dụng hoạt hình máy tính 3D phối hợp với những khung hình người đóng. Màu sắc được phô diễn trong trailer mang thiên hướng tươi sáng nhưng không quá rực rỡ, phù hợp với tinh thần của thương hiệu hơn các bộ phim tiền nhiệm.

Dù chưa chính thức khởi chiếu Saving Bikini Bottom nhưng Netflix đã công bố đây chỉ là dự án đầu tiên trong chuỗi phim hoạt hình 3D về Cậu Bé Bọt Biển mà nền tảng này sẽ khai thác. Phim tiếp theo có tên The Plankton Movie, dự kiến ra mắt vào năm tới và tập trung vào gã kẻ thù của SpongeBob là Plankton. Chỉ có thể nói hoặc là Netflix quá tham vọng, hoặc là nền tảng này tự tin đảm bảo được chất lượng phim đủ để khán giả hài lòng và ủng hộ chuỗi dự án này trong tương lai.

Với thời lượng 1 tiếng 26 phút, Giải cứu Bikini Bottom: Sứ mệnh của Sandy Cheeks dự kiến khởi chiếu trực tuyến ngày 2/8 trên nền tảng Netflix.