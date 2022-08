Cầu thủ Đoàn Văn Hậu lần đầu đăng ảnh "tình bể bình" cùng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020

Tối 15/8, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đăng tải loạt ảnh tình tứ bên bạn gái Doãn Hải My trên trang cá nhân Facebook và Instagram. Đây là lần đầu tiên cầu thủ người Thái Bình công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

Trong loạt ảnh được nam cầu thủ chia sẻ, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đi du lịch ở nhiều nơi, xuất hiện chung trong các sự kiện. Cả hai ăn mặc "tông xuyệt tông", đôi trai tài gái sắc trông vô cùng đẹp đôi. Được biết, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã hẹn hò được gần 2 năm.

Trước đó, cầu thủ Đoàn Văn Hậu và cô nàng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My đã lộ hàng loạt "hint" hẹn hò từ lâu khiến dân tình bàn tán xôn xao. Đoàn Văn Hậu từng đến cổ vũ cho Doãn Hải My tại đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, sau đó cặp đôi cũng nhiều lần bị "soi" đăng ảnh tại cùng một địa điểm, công khai xuất hiện cùng nhau tại đám cưới cầu thủ Hồ Tấn Tài hay khoảnh khắc khoác tay nhau tại sân bay được netizen ghi lại...

Dưới bài đăng trên trang cá nhân của Đoàn Văn Hậu, nhiều đồng đội của nam cầu thủ như Bùi Tiến Dũng, Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Tấn Trường... cũng như cộng đồng mạng đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến cặp đôi. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự háo hức, đặt câu hỏi không biết khi nào thì cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới.

Doãn Hải My (sinh năm 2001) hiện đang là sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội. Không những sở hữu nhan sắc và vóc dáng đầy cuốn hút, Doãn Hải My còn được ngưỡng mộ nhờ tài kinh doanh cùng thành tích học tập đáng nể. Ở tuổi 21, cô nàng đã sở hữu cho mình một cửa hàng mỹ phẩm có tiếng tại Hà Nội. Bên cạnh đó, nàng hotgirl trường Luật cũng thường xuyên nhận lời làm mẫu ảnh cho những thương hiệu thời trang lớn. Cô nàng còn chơi đàn piano thành thạo và hát khá tốt. Nhờ năng khiếu nghệ thuật, Doãn Hải My giành giải Người đẹp tài năng tại Hoa hậu Việt Nam 2020.