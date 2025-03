Cha Tôi, Người Ở Lại: Ngọc Huyền ở bên ai đẹp đôi hơn, Thái Vũ hay Trần Nghĩa?

HHT - Ngọc Huyền chính là nữ diễn viên sở hữu siêu năng lực đóng cặp với ai cũng có "phản ứng hóa học" ngập trời. Vậy cô đứng cạnh Thái Vũ hay Trần Nghĩa thì đẹp đôi hơn?

Một trong những lý do giúp Cha Tôi, Người Ở Lại thành công chính là chọn được dàn diễn viên hợp vai, bên cạnh việc kịch bản chất lượng nhờ mua bản quyền chuyển thể từ Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Ba anh em An, Nguyên, Việt đều sở hữu diện mạo sáng bừng, nếu như Nguyên đẹp kiểu chín chắn sâu sắc, Việt chuẩn mỹ nam đẹp như hoa thì cô em út An lại lí lắc, đáng yêu.

An có vóc dáng nhỏ nhắn, đứng bên Nguyên và Việt cao lớn càng tạo cảm giác cô em gái bé bỏng được hai anh trai bao bọc che chở. Vì thế, những phân cảnh ba anh em thân thiết, yêu thương nhau luôn được khán giả yêu thích. Và mọi người cũng công nhận Ngọc Huyền đứng với Thái Vũ hay Trần Nghĩa đều rất đẹp đôi.

Mới đây, Ngọc Huyền cùng Thái Vũ được mời chụp quảng cáo, nhập vai cô dâu chú rể tràn đầy hạnh phúc khiến mọi người từng tưởng nhầm đây chính là đoạn kết phim, An và Việt sẽ đến với nhau. Nếu như cô dâu Ngọc Huyền có nụ cười tỏa nắng thì chú rể Thái Vũ lại sở hữu vẻ đẹp thư sinh.

Xem loạt ảnh này, ai cũng công nhận nếu biên kịch Cha Tôi, Người Ở Lại có thay đổi hẳn cái kết so với bản gốc, để em út và anh nhỏ thành đôi thì cũng rất hợp lý. Bởi Ngọc Huyền, Thái Vũ đứng chung rất ăn ý, dù trên phim thì nhân vật của cả hai vẫn đang là anh em đơn thuần, Việt chưa nảy sinh tình cảm với An.

Nhưng thực ra Ngọc Huyền và Trần Nghĩa cũng có phản ứng hóa học cực ngọt. Trước đây, hai người từng nên duyên ở phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau, còn chụp chung bộ ảnh thanh xuân vườn trường được khán giả thả tim nhiệt tình.

Ngọc Huyền kể rằng đây là lần đầu tiên cô chụp bộ ảnh đôi với bạn diễn nam nên hai người chọn phong cách “tình đầu thơ ngây”, tái hiện một cặp đôi đang hạnh phúc nhưng vẫn có chút rụt rè bẽn lẽn của tuổi trẻ.

Ngắm ảnh, mọi người đều khen vẻ điềm tĩnh của Trần Nghĩa bổ sung hoàn hảo cho biểu cảm vô tư của Ngọc Huyền, tạo thành một cặp đôi bù trừ cho nhau. Và Ngọc Huyền cũng chứng tỏ được lợi thế của mình là đứng cạnh bạn diễn nào cũng tạo được cảm giác tình nhân.