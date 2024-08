Chanyeol EXO debut solo đầy cảm xúc với "Black Out", fan vẫn nuối tiếc một điều

HHT - Sau khi debut cùng EXO vào 12 năm trước, Chanyeol từng nhiều lần gây bão với những bản OST đầy thổn thức song đến nay, anh mới có bước đi đầu tiên cho quá trình hoạt động như một nghệ sĩ âm nhạc solo.

Ngày 28/8, Chanyeol (EXO) chính thức phát hành mini album Black Out, đánh dấu sự khởi đầu cho sự nghiệp solo của anh. Album Black Out là sự pha trộn giữa đa thể loại: Pop, R&B và Hip-Hop và thông qua đó, Chanyeol cũng cho khán giả thấy nhiều khía cạnh mới của mình như một nghệ sĩ đa năng.

Không chỉ vậy, main rapper EXO còn cho thấy tâm huyết dành cho album đầu tay khi chia sẻ “Album này giống như một cuốn nhật ký đối với tôi” đến nỗi mỗi bài hát có thể ví như một chương trong cuộc đời của anh.

Bài hát chủ đề trong album solo của Chanyeol mang tên Black Out. Đây là một ca khúc Pop Rock với nhịp điệu nhanh, trong khi tiếng guitar mang lại cho bài hát một cảm xúc u ám đối nghịch. Cũng như Black Out là thuật ngữ dùng để mô tả tình trạng mất ý thức hoặc mất ký ức, ca khúc mô tả tình trạng trống rỗng, mất mát đến mức sống vô thức sau khi mất đi người yêu thương.

Việc MV lấy bối cảnh tại Hồng Kông (Trung Quốc) cũng được đánh giá cao về dụng ý nghệ thuật. Khung cảnh phố đêm hoa lệ đặc trưng của Hương Cảng đã tạo nên sự tương phản thú vị, khi cả ánh đèn neon rực rỡ cũng không thể nào khỏa lấp với nỗi trống vắng trong lòng chàng trai.

Sau khi Black Out được tung ra, đa số netizen tỏ ra tích cực đối với bối cảnh MV cũng như giọng hát ổn định của idol 12 năm:

"Giọng hát của anh ấy không thay đổi chút nào, vẫn khiến tôi nổi da gà"

"Khung cảnh đẹp thật, trông giống như một bộ phim buồn vậy"

"Chanyeol đầy cảm xúc và lời bài hát cũng rất sâu sắc"

Dù vậy, không ít người hâm mộ vẫn tỏ ra khá tiếc nuối với màn ra mắt này. Giai điệu pop-rock dường như chưa mang đến cảm xúc sâu lắng cần thiết cho một bài hát chia tay, khiến tổng thể ca khúc trở nên nhạt nhòa, thiếu cao trào. Đồng thời, kỹ năng rap vốn là thế mạnh của Chanyeol cũng chưa đạt được sự chú ý đáng có trong album solo này.

Ngoài ca khúc chủ đề Black Out, album còn bao gồm 5 ca khúc khác: Hasta La Vista, Ease Up, Back Again, cũng như I'm on Your Side Too và Clover do chính anh chàng viết lời. Đặc biệt, ca khúc I'm on Your Side Too là dành cho EXO-L. Qua đó, bài hát chứa đựng thông điệp chân thành mà Chanyeol muốn truyền tải đến những người đã đồng hành cùng anh trong thời gian dài.

Sau khi hoàn tất lịch trình quảng bá solo, vào tháng 9 tới đây, Chanyeol sẽ thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á. Trong đó, anh sẽ dừng chân tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM, Việt Nam) vào ngày 28/9.