"The First Snow" đứng đầu BXH âm nhạc sau 10 năm, chính chủ EXO đu trend muộn

HHT - Dù đã 10 năm kể từ ngày phát hành, ca khúc “The First Snow” của EXO vẫn “gây bão" khắp các nền tảng mạng xã hội và đạt thành tích ấn tượng trên bảng xếp hạng Melon - nền tảng nhạc số nổi tiếng nhất Hàn Quốc .

Nếu trời Âu có bản hit mùa Đông All I Want For Christmas Is You của diva Mariah Carey cứ dịp Giáng sinh là tưng bừng khắp nơi, thì K-Pop cũng sở hữu bài hát mùa Đông bất bại The First Snow của nhóm nhạc EXO. Bài hát cho thấy sức hút mạnh mẽ mỗi dịp Đông về khi chiếm lĩnh khắp các nền tảng mạng xã hội với vũ đạo đu trend cực mượt dù đã phát hành được 10 năm.

The First Snow là ca khúc mang giai điệu Pop Ballad nhẹ nhàng, được phát hành trong album đặc biệt Miracles in November của EXO vào năm 2013. Với giọng hát đầy cảm xúc, ngọt ngào, ca khúc vẽ nên một câu chuyện đoàn tụ cùng những người thân thương vào ngày tuyết đầu mùa.

Ca khúc The First Snow giúp nhóm nhạc nhà SM vươn lên dẫn đầu Melon Daily, trở thành nhóm nhạc nam đầu tiên và duy nhất đạt được thành tích này trong năm 2023. Con số ấn tượng này chứng minh phong độ vững vàng của EXO cùng ca khúc đã ra mắt một thập kỷ. Việc một bài hát đã ra mắt 10 năm bất ngờ đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Melon nhanh chóng trở thành chủ đề gây xôn xao, được nhiều người bàn tán và khen ngợi.

Năm nay, bài hát mùa Đông bất bại The First Snow càng "nóng" hơn bao giờ hết khi được “hồi sinh” với thử thách nhảy cực xịn trong lúc những bông tuyết đang rơi. Các thần tượng xứ Kim chi không ngừng rủ nhau đu chiếc trend siêu hot này, có thể kể đến những cái tên nổi bật như aespa, Red Velvet, NCT Dream, NCT 127, ENHYPEN, ATEEZ, The 8 (SEVENTEEN),... Nhờ hiệu ứng tham gia thử thách này mà bài hát đã nhanh chóng vượt hơn 106.000 lần được sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau nhiều clip cover xịn sò, các fan cũng thành công chờ đợi chính chủ đu trend. Có thể nói, EXO là những người bắt trend muộn nhất dù là chủ nhân ca khúc. Người “mở bát" là "em út" Sehun. Tiếp đến, bộ 3 CBX gồm Xiumin, Chen và Baekhyun cũng rủ nhau thực hiện thử thách dưới không gian tuyết rơi cực lãng mạn. Chanyeol và Suho cũng đã góp vui.

Các fan đang háo hức chờ đợi sự góp mặt của D.O. và hy vọng Kai có thể tham gia thử thách này dù anh chàng đang nhập ngũ.