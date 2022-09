Châu Bùi hội ngộ Á hậu Thảo Nhi và Linh Ka tại New York Fashion Week, chụp ảnh cùng Doja Cat

HHT - Với sự xuất hiện chỉn chu và cực kì nổi bật tại show diễn của thương hiệu Coach nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York (New York Fashion Week), fashionista Châu Bùi một lần nữa khiến người hâm mộ thời trang tại Việt Nam cảm thấy tự hào. Cô có màn hội ngộ với Á hậu Lê Thảo Nhi, Linh Ka tại New York Fashion Week, chụp ảnh cùng Doja Cat.