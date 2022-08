Cháu gái 14 tuổi của Từ Hy Viên: Xinh đẹp giỏi giang, được gọi là “nữ thần đấu kiếm”

HHT - Cộng đồng mạng rất bất ngờ khi xem những hình ảnh mới nhất của cô gái 14 tuổi, con gái của diễn viên/ ca sĩ Từ Hy Đệ, cũng là cháu gái của diễn viên/ ca sĩ Từ Hy Viên. Cô gái khí chất ngời ngời này lập tức được gọi là “nữ thần đấu kiếm”.

Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ tuy là chị em ruột nhưng cuộc sống của cặp “tỷ muội” nổi tiếng trong làng giải trí Hoa Ngữ này lại khá khác biệt. Từ Hy Viên luôn nổi bật hơn trong mọi việc, còn Từ Hy Đệ (Tiểu S) dù tài năng không thua kém chị nhưng thường ít được chú ý hơn.

Nhưng giờ thì người được chú ý nhất lại là Lily, 14 tuổi, là con gái thứ hai của Tiểu S, tức là cháu gái ruột của Từ Hy Viên.

Từ Hy Đệ có 3 cô con gái: Elly, Lily và Alice. Vậy tại sao Lily bỗng nhiên lại nhận được nhiều sự quan tâm như vậy? Đó có lẽ vì cô gái này rất khác biệt.

Có người mẹ có danh có tiếng trong ngành nghệ thuật, thật dễ hiểu nếu các con gái của Tiểu S cũng đi theo con đường này. Elly, 16 tuổi, đã bước chân vào nghề người mẫu. Alice, 10 tuổi, còn nhỏ nhưng có vẻ đã khá bạo dạn khi xuất hiện trước ống kính. Còn Lily, cô con gái giữa, được cho là cũng sẽ theo chị mà làm người mẫu.

Nhưng không, mới đây Lily đã chia sẻ những hình ảnh mới của cô trên mạng xã hội. Trong ảnh, Lily mặc trang phục đấu kiếm, một tay cầm mặt nạ bảo vệ, một tay cầm vũ khí (là cây kiếm). Trông cô gái 14 tuổi này quả thật rất trưởng thành, đĩnh đạc, đôi mắt sáng toát lên vẻ bình tĩnh. Đây là khi cô chuẩn bị tham gia một cuộc thi đấu.

Lập tức, netizen dành mọi lời khen ngợi cho Lily, viết rằng cô thật xinh đẹp và can đảm. Sự can đảm ở đây không phải do cô muốn trở thành vận động viên đấu kiếm, mà là do cô dám theo đuổi mơ ước của riêng mình, không đi theo con đường nghệ thuật vốn có thể thuận lợi hơn cho cô rất nhiều.

Từ Hy Đệ cho biết, cô đã ủng hộ con gái khi biết con muốn theo con đường thể thao và học đấu kiếm.

Cộng đồng mạng thì gọi Lily là “nữ thần đấu kiếm” và cho rằng cô là đại diện cho mẫu những cô gái thế hệ mới, mạnh mẽ tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình.

* Ảnh trong bài: Instagram.