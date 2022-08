Chỉ bằng một câu nói, Nam Em đã chứng tỏ cô trưởng thành hơn nhiều sau Miss World Vietnam 2022

HHT - Nhiều người từng lo lắng khi thấy Nam Em bật khóc trên sân khấu chung kết Miss World Vietnam 2022 nhưng ngay sau đó, Nam Em đã chứng minh bản lĩnh của mình bằng một câu nói vô cùng xúc động.

Dù chỉ lọt vào Top 10 ở Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022) nhưng Nam Em lại gây chú ý vì òa khóc nức nở trên sân khấu khi nhận hai giải thưởng phụ là Người đẹp truyền thông và Người đẹp được yêu thích nhất.

Phản ứng này của Nam Em khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe tinh thần của cô, e ngại Nam Em sẽ suy sụp vì không nhận được kết quả như mong muốn. Nhưng rất may là ngay sau đó, Nam Em đã tươi cười rạng rỡ khi gặp gỡ những người yêu mến mình dưới khán đài. Cô hạnh phúc đội chiếc vương miện do fan gửi tặng, còn lên tiếng trấn an người hâm mộ đừng thất vọng hay lo lắng cho Nam Em.

Nam Em khẳng định cô rất khỏe, và cô không cần chiếc vương miện nào cả vì “mọi người chính là chiếc vương miện của em”, rằng giải thưởng lớn nhất là giải thưởng của người hâm mộ dành cho. Tâm sự của Nam Em khiến cư dân mạng hết sức bất ngờ, bởi điều đó chứng tỏ Nam Em đã thực sự trưởng thành, đã suy nghĩ chín chắn thấu đáo và nói chuyện khéo léo, tinh tế hơn trước rất nhiều.

Trong phần thi Người đẹp bản lĩnh, Nam Em cũng nhận về nhiều lời khen khi nhắc đến những sai lầm trong quá khứ của mình, rằng cô không muốn khán giả cứ mãi nhớ về những hành động, lời nói xốc nổi khi xưa của Nam Em mà sẽ công nhận một Nam Em trưởng thành, điềm tĩnh hơn. Và chỉ qua những gì xảy ra trong đêm chung kết vừa rồi, Nam Em đã cho thấy cô mang đến một phiên bản mới mẻ, tốt hơn trước rất nhiều.