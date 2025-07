Chị Đại Học Đường 2: Yeri "phản dame" gắt, hôn phu "sai đẹp chiêu" đáng hóng

HHT - Khởi đầu của "Chị Đại Học Đường 2" thỏa mãn sự chờ đợi suốt 2 năm của người hâm mộ. Yeri (vai Jena) phần 2 tăng độ đẹp và "slay". Nhận tin bố mẹ ly hôn, Jena bị sốc đến mức qua đường suýt bị xe đâm, may có Kim Hye In nhìn thấy.

* Bài viết có tiết lộ nội dung

Tập đầu tiên của Chị Đại Học Đường 2 (Bitch x Rich 2) chính thức lên sóng vào chiều 3/7. Tiếp nối vụ việc Oh Si Eun bị rơi từ tầng thượng xuống. Kim Hye In (Lee Eun Saem) có mặt ở hiện trường, cũng là người liên lạc với Si Eun cuối cùng. Cô bị đưa vào diện tình nghi giết người. Tin đồn lan khắp nơi, kéo theo cả những tin ác ý khác.

Cả hai vụ án mạng xảy ra trong 1 năm đều có sự xuất hiện của Hye In khiến ban lãnh đạo trường để ý. Sự việc lần này tạm lắng xuống vì gia đình Si Eun chấp thuận con gái tự sát, dừng điều tra.

Trung học Quốc tế Cheongdam lại đón thêm học sinh mới là Sa Rang. Giống với anh trai mình - So Mang, cậu lập tức để ý đến Hye In. Sa Rang lái mô tô đến trường, kịp lúc giúp Hye In chạy trốn khi bị đám xấu tính đeo bám. Ngay từ những phút đầu, Sa Rang đã tươi cười, xà nẹo Hye In đầy tự nhiên.

Jena (Yeri) bùng nổ visual ở tập đầu tiên của Chị Đại Học Đường 2. Cô xinh đẹp, slay không kém mùa trước. Tuy nhiên, tập 1 đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu lung lay ngai vị nữ hoàng trong Diamond 6 của Jena. Bố Baek thông báo ly hôn và sẽ tái hôn với một giáo viên hợp đồng trong trường của cô khiến Jena không thể nhịn được mà buông lời độc địa.

Cô bị bố tát một cái. Ông cũng có vẻ hối hận khi đánh con gái cưng. Cuộc hôn nhân này dường như sẽ định hình sóng gió mới ở trường, khi "mẹ kế" sẽ không ngừng thị uy với Jena. "Nữ hoàng Cheongdam" sẽ có những cách nào để đàn áp cô ta, giữ chắc những gì thuộc về mình như lời hứa với mẹ ruột?

Trở lại trường, dù từng rất sốc, Jena buộc phải giả vờ không có chuyện gì khi tin mẹ bị tâm thần lan truyền khắp trường. Min Yulhee (Park Si Woo) là kẻ loan tin. Cô ta hoàn toàn thay đổi, phản hội Jena vì từng bị "nữ hoàng" bóc mẽ chuyện bạn trai qua lại với người khác ở tiệc đính hôn. Tuy nhiên, một cú "phản dame" không thể chất hơn đến từ vị trí Jena khi cô điềm tĩnh nói rằng bản thân biết chuyện Yulhee chính là người đẩy Hae In từ sân thượng (vụ án 1), khiến cô ta tái mặt.

Khởi đầu của Chị Đại Học Đường 2 giữ nhịp độ kịch tính và u tối không kém mùa 1. Bối cảnh chủ yếu là trường học nên khán giả vẫn chưa được thấy giao diện sang chảnh, xa hoa của dàn cậu ấm, cô chiêu. Diễn xuất của dàn diễn viên trẻ được duy trì ổn.

Một trong những nhân vật mới được trông chờ nhất ở mùa 2 này - hôn thê của Jena vẫn chưa lộ diện trong tập 1. Theo preview, Cha Jin Wook (Kim Minkyu) sẽ xuất hiện từ tập 2. Anh bất ngờ đến gặp Jena, thông báo "chỉ nhìn gương mặt thì cậu đạt rồi".

Jin Wook là con riêng của chủ tịch tập đoàn danh tiếng. Anh sẽ sớm trở thành người đứng đầu của Diamond 6 và đề nghị hẹn hò với Jena để củng cố địa vị. Jin Wook cũng luôn có mặt khi cô gặp khó khăn. Nhưng những toan tính riêng kín kẽ của anh sẽ là "túi mù" đẩy căng thẳng ở phần phim này. Phản ứng hóa học của Minkyu và Yeri được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong các tập tới. "Couple tài phiệt" hứa hẹn sẽ mang đến những khung hình đẹp-sang-xịn.

Chị Đại Học Đường 2 gồm 10 tập, lên sóng vào chiều thứ Năm, thứ Sáu hằng tuần.