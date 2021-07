"Chị Ong Nâu" phiên bản Trang Hý, Cris Phan gây bão mạng: Nghe xong quên luôn bản gốc!

HHT - Sau phiên bản "Chị Ong Nâu thất tình", cộng đồng mạng còn sáng tạo ra phiên bản Trung - Nhật - Hàn hài hước.

Những ngày qua, cộng đồng mạng truyền tay nhau một clip cover ca khúc thiếu nhi đình đám một thời - Chị Ong Nâu Và Em Bé. Điều thú vị là thay vì tươi vui, hồn nhiên như phiên bản gốc, clip cover lại làm thành "chị ong nâu nấu nâu nấu nầu nâu..." vô cùng sầu não. Sau phiên bản "Chị Ong Nâu thất tình", hàng loạt sao Việt cũng như các TikToker đã phối ca khúc theo nhiều thể loại nhạc khác nhau: Ballad, K-Pop, C-Pop đến cả nhạc... Siêu nhân.

Trang Hý

Trang Hý là sao Việt đầu tiên thực hiện video cover ca khúc này. Vẫn là lời bài hát quen thuộc "Chị ong nâu nâu nâu nâu/ Chị bay đi đâu đi đâu/ Chú gà trống mới gáy/ Ông Mặt Trời mới dậy..." nhưng nữ diễn viên lại ghép với nhạc của We Were In Love - ca khúc kết hợp đình đám của Davichi và T-Ara.

Phiên bản này ngay lập tức gây bão mạng xã hội khiến khán giả "quên luôn bản gốc". Hiện video được đăng tải trên TikTok của Trang Hý thu về gần 800.000 lượt xem và hơn 72.000 lượt yêu thích.

TikToker DUCY

Cũng sử dụng nền nhạc K-Pop như Trang Hý nhưng TikToker DUCY lại sử dụng nền nhạc How You Like That của BLACKPINK. Độ hài hước trước nay của "thầy giáo Đức" một lần nữa khiến dân tình cười bò. Hiện video có 900.000 lượt xem, 124.000 lượt yêu thích và viral không kém phiên bản của Trang Hý.

Cris Phan

"Bá đạo" hơn cả là Chị Ong Nâu phiên bản Siêu nhân Cuồng phong của Cris Phan. Việc lấy giai điệu tuổi thơ cùng biểu cảm hài hước của nam streamer khiến video vô cùng "viral". Hiện video của Cris Phan thu về gần 4 triệu lượt xem và hơn 488.000 lượt yêu thích.

TikToker Tú Màn Thầu

Sau Hàn Quốc, Nhật Bản, phiên bản Chị Ong Nâu Trung Quốc được TikToker Tú Màn Thầu cho ra đời. Cô sử dụng nền nhạc của Thời Không Sai Lệch (ca sĩ Thần Hải) vô cùng đình đám với bản Việt Chỉ Là Không Cùng Nhau do Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi thể hiện. Ngay lập tức, video này cũng thu về hơn 500.000 lượt xem, 30.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận.