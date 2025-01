Chi Pu "rực đỏ" khoe visual xinh hết nấc, trình diễn "APT." tại đêm hội Đông Phương

HHT - Chi Pu gây sốt với visual sáng bừng trong đêm hội kết niên - chào năm mới của đài Phương Đông (Trung Quốc). Cô kết hợp với dàn sao xứ Trung mang tới bản phối mới lạ tai cho "APT." (Rosé, Bruno Mars).

Tối 31/12, Chi Pu góp mặt tại "Đêm hội cuối năm" của đài truyền hình Đông Phương, là sao Việt duy nhất có mặt tại sự kiện. Năm ngoái, cô cũng là sao Việt độc nhất tham gia "Đêm hội cuối năm" của đài Hồ Nam.

Chi Pu đã cùng Diêm An, Nine, Mika, Caelan và Lý Tử Đình trình diễn khai mạc đêm hội với bản phối mới độc đáo của APT. mang tên City City Go. Khoảnh khắc nữ ca sĩ xuất hiện trong chiếc đầm đỏ, tỏa sáng với visual nổi bật và nụ cười tỏa nắng đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Đặc biệt, Chi Pu khiến người hâm mộ quê nhà tự hào khi cất lên câu hát tiếng Việt.

Chi Pu xinh đẹp, trình diễn quyến rũ và cuốn hút. Dàn sao kết hợp cũng đầy năng lượng. Tuy nhiên, bản phối City City Go bị nhiều khán giả chê là ngang và dở, kém xa bản gốc APT.

Kể từ sau thành công tại Đạp Gió 2023, Chi Pu đã thu về lượng fan cứng ổn áp tại Trung Quốc. Nhờ đó, cô liên tục nhận được lời mời tham gia các chương trình giải trí và những đại nhạc hội quy mô lớn, góp phần định hình con đường nghệ thuật của mình tại xứ tỷ dân.