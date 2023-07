Chia tay Tiên Cookie sau 13 năm gắn bó, Bích Phương liệu có thể tạo hit như xưa?

HHT - Để trở thành KOL uy tín trên mạng xã hội, nhận được muôn vàn hợp đồng quảng cáo béo bở, thì kỹ năng làm việc với nhãn hãng là vô cùng cần thiết. Trong buổi học thứ sáu của The TrendZ, các thí sinh đã có cơ hội gặp gỡ và học hỏi bí kíp của người trong ngành từ anh Get Lee (founder công ty Light On) và KOL Diệp Lê.