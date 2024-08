Chiến dịch tình nguyện Hè 2024: Các chiến sĩ sẵn sàng "vượt ngàn chông gai"

HHT - Từ khoảng tháng 5, Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2024 đã bắt đầu được triển khai ở nhiều trường học, nhiều địa phương. Toàn quốc ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, đổi mới và ý nghĩa mà chiến dịch và các chiến sĩ tình nguyện đã mang lại.

Trải qua 3 tháng hoạt động hăng say, sôi nổi, các tình nguyện viên là các đoàn viên thanh niên, tuổi trẻ địa phương, các chiến sĩ Mùa Hè Xanh, Hoa Phượng Đỏ, Kỳ Nghỉ Hồng, Gia Sư Áo Xanh, Tiếp Sức Mùa Thi... đã tham gia đóng góp sức trẻ vào các hoạt động cộng đồng, ổn định an sinh xã hội, xây dựng quê hương.

Ghi nhận nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo và những đóng góp to lớn mà Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 đã triển khai như: Các chương trình hành động vì môi trường; chia sẻ kiến thức; tuyên truyền văn hoá; chuỗi hoạt động thiện nguyện, chia sẻ yêu thương; hưởng ứng hoạt động “về nguồn” thể hiện lòng biết ơn; lan tỏa và bảo tồn nét đẹp truyền thống dân tộc, v.v...

Những đóng góp của thế hệ trẻ đối với đất nước, với xã hội đã đem lại niềm vui, sự hân hoan và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân ở nhiều địa phương. Trong đó, có nhiều hoạt động nổi bật tính thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, hết mình phục vụ, "vượt nắng thắng mưa" của các bạn tình nguyện viên nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Ngày hội “Thanh niên Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới” năm 2024 đã thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các tình nguyện viên thể hiện tinh thần "không ngại khó, không ngại khổ", sẵn sàng "dìm" mình dưới lòng sông, thực hiện vớt bèo lục bình, khơi thông lối thoát nước tại sông Bàu Tre (thôn Trước Đông, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) để góp phần vào công cuộc ứng phó với lũ lụt, biến đổi khí hậu của chính quyền thành phố.

Sáng 27/6, hơn 1100 thí sinh trên địa bàn huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn. Bên cạnh việc giữ trận tự, hỗ trợ và "tiếp sức" cho các sĩ tử, Trung úy Vũ Mạnh Cường - Cán bộ Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) còn tình nguyện trở thành "đôi chân" để nhanh chóng đưa một thí sinh khuyết tật đến phòng thi đúng giờ và chờ đợi để hỗ trợ gia đình đưa thí sinh ra về an toàn. Hình ảnh đầy ấm áp được lan truyền rộng rãi sau khi buổi thi kết thúc, không chỉ thể hiện trách nhiệm cao cả của người Công an Nhân dân mà nghĩa cử ấy còn phát huy tinh thần sẵn sàng cống hiến, tình nguyện giúp người của tuổi trẻ.

Tại nhiều địa phương vùng cao, những ngày tình hình mưa bão diễn ra phức tạp đã gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Trước tình cảnh đó, đoàn viên thanh niên xã Pả Vi (Hà Giang) tổ chức Lễ ra quân nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai bằng các hoạt động cụ thể như: Quét dọn bùn đất, làm sạch nhà cửa và các vật dụng sinh hoạt, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà ở. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên còn thực hiện chiến dịch "bê tông hóa", tái khắc phục các đoạn đường đi đã bị sạc lở do trời mưa. Công việc vận chuyển vật liệu sửa đường vô cùng gian nan do địa hình hiểm trở nhưng các chiến sĩ tình nguyện vẫn hăng say lao động để giúp đỡ người dân di chuyển thuận tiện, an toàn hơn.

Tổng kết 3 tháng hành động, các chiến sĩ tình nguyện đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những đóng góp cho xã hội, Chiến dịch Tình nguyện Hè năm 2024 còn là dịp để các tình nguyện viên trẻ rèn luyện bản thân, bồi dưỡng lòng yêu nước, chia sẻ tình thương với những người cần giúp đỡ và cống hiến sức trẻ để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.