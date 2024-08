Chiến sĩ Mùa Hè Xanh ĐH Sư Phạm TP.HCM lan tỏa những giá trị dân tộc

HHT - Bão Maria vừa đi qua Nhật Bản và mưa do cơn bão này vẫn còn chưa dứt. Trong khi đó, ở ngoài biển, những cơn bão và áp thấp nhiệt đới khác đã hình thành. Ở thời điểm này, đường đi của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới gần Nhật Bản đang chồng chéo lên nhau, tạo nên một hình ảnh ít thấy.

HHT - Khép lại hành trình tại Anh Trai "Say Hi", Lou Hoàng đã động viên Captain: “Ánh sáng là tuổi trẻ. Hãy mở mắt to ra khi mà tụi mình vẫn có thể nhìn trực diện vào nó.”