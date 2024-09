Áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông nhưng đã gây mưa lớn ở miền Trung

HHT - Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông có xu hướng di chuyển chậm trước khi thành bão số 4. Từ 18/9 đến 20/9, Trung Trung Bộ sẽ có mưa lớn với tổng lượng mưa 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến sáng 18/9, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển chậm.

Đến 10h ngày 18/9, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Ông Hưởng nhận định, trong 24 giờ tới, khi di chuyển đến khu vực quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4. Hướng di chuyển hiện tại của áp thấp nhiệt đới theo hướng Tây nhưng khi mạnh lên thành bão sẽ đổi hướng theo hướng Tây Tây Bắc và sau đó ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Với tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và sau này thành bão số 4, trong ngày 18/9, khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Gần sáng 19/9, vùng gió mạnh sẽ mở rộng đến khu vực biển Trung Bộ, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, với gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9. Sóng biển tại những khu vực này cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m.

Do ảnh hưởng hoàn lưu rìa xa áp thấp nhiệt đới, sáng nay 18/9, thành phố Đà Nẵng mưa to đến rất to đã gây ngập nhiều tuyến phố. Lượng mưa đêm 17/9 đến 8h sáng 18/9 từ Hệ thống đo mưa chuyên dùng Vrain nhiều điểm ở Đà Nẵng mưa rất to trên 100 mm, trong đó Suối Đá 150 mm, chùa Linh Ứng 140 mm... Mưa lớn đã gây ngập nhiều tuyến đường ở thành phố Đà Nẵng như Huỳnh Ngọc Huệ, Trần Xuân Lê... và khu vực Sơn Trà nước cũng ngập sâu.

Từ ngày 18-21/9, lượng mưa dự báo ở khu vực Thanh Hóa - Quảng Ngãi từ 100-300mm, có nơi trên 500mm. Đề phòng ngập lụt các vùng trũng thấp, đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Trưa ngày 18/9, Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng, cho biết để đảm bảo an toàn trong đợt mưa lũ, đơn vị quyết định cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học từ chiều ngày 18 đến hết ngày 19/9.