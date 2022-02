Chú mèo không trèo cây cau mà trèo lên siêu xe của hàng xóm, khiến chủ bị bắt đền 70 triệu

HHT - Một chú mèo ở Thái Lan đã chạy ra khỏi nhà và rất biết chọn chỗ ngồi: Chú trèo lên nóc chiếc siêu xe trong gara nhà hàng xóm và ngồi lên đó. Người hàng xóm này xem camera an ninh biết được, đã khăng khăng đòi chủ của chú mèo đền 70 triệu đồng. Vậy chủ của chú mèo có chịu không, và câu chuyện kết thúc thế nào?

Ai cũng biết là mèo thích leo trèo, hẳn một phần vì thế nên mới có bài đồng dao “con mèo mà trèo cây cau…”. Nhưng nếu “con mèo mà trèo lên nóc siêu xe” thì sao?

Thì chủ của nó sẽ bị chủ siêu xe “hỏi thăm” chứ sao!

Theo tờ The Thaiger, một người sau khi xem camera an ninh và thấy chú mèo trèo lên nóc chiếc xe thể thao Lotus màu trắng và vàng của mình, đã quyết định kiện chủ của chú mèo ra tòa. Tiền bồi thường mà họ yêu cầu chủ của chú mèo phải trả là 100.000 baht (70 triệu đồng).

Người chủ xe nói rằng chú mèo kia khi trèo lên nóc xe đã làm xước xe của họ. Họ cáo buộc rằng người chủ của chú mèo đã cho phép một “động vật hoang dã và hung dữ” đi lang thang ở nơi công cộng và gây thiệt hại cho tài sản của người khác.

Còn chủ của chú mèo sau đó đã đồng ý bồi thường, nhưng mong muốn mức bồi thường phải hợp lý, chứ 100.000 baht là hơi bị nhiều. Cô cũng cho biết, cô đã sang tận nơi xem siêu xe bị xước đến đâu, nhưng chỉ thấy ít bụi đất do chân mèo giẫm lên, chứ không thấy xước. Thậm chí, nếu xe có xước thì cũng làm sao biết được là do chú mèo hay do xước từ trước? Tuy nhiên, chủ xe cứ khăng khăng là có xước, nhìn kỹ sẽ thấy.

Sự việc chú mèo trèo lên nóc siêu xe này thực tế đã xảy ra từ tháng 10/2020, và kể từ đó, đôi bên đã kéo nhau ra tòa, hay nói đúng hơn là vụ kiện đã được đưa ra tòa án và người chủ mèo đã ra tòa 2 lần, nhưng đều không gặp được chủ siêu xe. Cô rất bực mình vì tuy không chịu xuất hiện ở tòa nhưng người chủ siêu xe lại cứ sang nhà cô để đòi tiền bồi thường.

Trong thời gian đó, người chủ mèo cũng đã nộp 500 baht (350.000 đồng) tiền phạt vì tội để thú cưng chạy ra ngoài.

Do không hài lòng với cách hành xử của người chủ siêu xe nên chủ chú mèo đã quyết định đăng sự việc lên cả mạng xã hội và báo chí. Câu chuyện được chia sẻ nhanh chóng và đa số netizen Thái Lan đều cho rằng người chủ siêu xe hành xử với hàng xóm láng giềng thế là không được.

Thấy sự việc trở nên ầm ỹ, người chủ siêu xe đã vừa rút đơn kiện, vậy coi như là kết thúc có hậu (ít nhất đối với người chủ của chú mèo).

