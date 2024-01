Chưa hài lòng với "One Piece" live-action, Netflix sắp remake bản anime hơn 1000 tập

HHT - Sau khi hay tin Wit Studio và Netflix thông báo làm lại "One Piece" bản anime, cộng đồng người hâm mộ lập tức xôn xao và đưa ra nhiều phản ứng trái chiều: kẻ mong chờ, người đau buồn, tiếc nuối.

Vừa qua, Wit Studio đã đưa ra thông báo chính thức về việc làm lại series anime One Piece(Đảo Hải Tặc).Nội dung phim vẫn dựa trên nguyên tác của tác giả Oda Eiichiro, mùa đầu tiên xoay quanh phần East Blue (East Blue Saga) - tức khoảng 100 chương đầu của manga gốc. Phim được công chiếu độc quyền trên Netflix với tên The One Piece.

Bản cũ của Đảo Hải Tặc được sản xuất bởi Toei Animation và khởi chiếu lần đầu trên Fuji TV vào tháng 10 năm 1999. Toei Animation từng "đỡ đầu" nhiều bộ phim kinh điển như Dragon Ball, Sailor Moon, Slam Dunk hay Dr. Slump.

Trong khi Wit Studio là "nhà thầu" của các thương hiệu anime đình đám như Attack on Titan, Spy x Family, Vinland Saga và Suicide Squad Isekai sắp ra mắt.

Sau thông báo One Pieceđược làm lại, cộng đồng người hâm mộ đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cảm thấy buồn và tiếc nuối vì đã đồng hành cùng Toei Animation hai thập kỷ qua với hơn 1000 tập phim.

Mới đây, dòng trạng thái trên trang cá nhân của một nhân viên Toei Animation - thuộc đội ngũ sản xuất anime "One Piece" - cũng thu hút nhiều sự quan tâm.

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với phiên bản hiện tại? Tôi cảm thấy hơi buồn vì giá trị bộ anime mà chúng tôi cố gắng gây dựng qua nhiều năm bị hạ thấp", người này chia sẻ.

Bên cạnh một số nghi vấn và tiếc nuối, nhiều khán giả cũng phản hồi tích cực và bày tỏ sự mong chờ vào One Piece bản mới. Đa phần tin rằng dự án remake sẽ mang đến góc nhìn và cách tiếp cận mới, gần gũi hơn với thế hệ khán giả hiện nay.

Một số bình luận của Netizen:

"Toei Animation làm One Piece màu mè với rối mắt quá, xem những cảnh đánh nhau và ngộp với đống hiệu ứng."

"Sau live-action của Netflix thì danh tiếng One Piece tăng vọt. Toei không đầu tư chất lượng thì nhà khác sẽ nhảy vào thôi."

"Hơn 10 năm trước Wit Studio đã thành công với các hiệu ứng chuyển động siêu chất trong Attack on Titan, lần này có cả Netflix nhúng tay thì đảm bảo sẽ làm tốt thôi."

One Piece lấy bối cảnh thế giới giả tưởng - nơi hải tặc thống trị trên biển. Cốt truyện chính xoay quanh hành trình của Monkey D.Luffy, cậu thiếu niên theo đuổi giấc mơ tìm ra kho báu One Piece và trở thành vua hải tặc.

Tính đến nay, bộ truyện tranh gốc do tác giả Eiichiro Oda chấp bút đã bán được hơn 500 triệu bản trên toàn cầu. Với hơn 1.000 tập anime, 15 phim chiếu rạp và 40 tựa trò chơi điện tử được sản xuất, One Piece là một trong những thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn nhất ngành công nghiệp truyện tranh Nhật Bản.

Thông tin về One Piece bản remake được tung ra nhân dịp anime tròn 25 năm phát hành, và hơn 25 năm bộ truyện của họa sĩ Eiichiro Oda được bạn đọc toàn cầu chào đón nồng nhiệt.