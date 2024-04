Choáng với quy mô khủng của phim truyền hình Song Hye Kyo đóng cùng Gong Yoo

HHT - Những thông tin ban đầu về dự án phim truyền hình có sự hợp tác giữa Song Hye Kyo và Gong Yoo đã khiến nhiều khán giả phải choáng ngợp bởi mức đầu tư khủng. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những bom tấn truyền hình hàng đầu xứ Kim chi thời gian tới.

Theo một số thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, hai ngôi sao hàng đầu xứ Kim chi là Song Hye Kyo và Gong Yoo sẽ hợp tác trong cùng một bộ phim truyền hình. Kịch bản phim được chấp bút bởi biên kịch Noh Hee Kyung, người đã tạo ra nhiều bộ phim nổi tiếng như That Winter The Wind Blows, It’s Okay That’s Love, Our Blues…

Trước đó, Song Hye Kyo đã từng hợp tác với biên kịch Noh Hee Kyung trong That Winter The Wind Blows (nam chính Jo In Sung). Bộ phim đạt thành công rực rỡ, là một mốc son trong sự nghiệp của cô. Chính vì thế, dự án sắp tới đây được các fan trông đợi sẽ lại mang đến cho Song Hye Kyo một thành công khác. Đây là dự án phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau The Glorynổi tiếng toàn cầu nên lại càng được ngóng đợi.

Riêng Gong Yoo, nhiều khán giả cũng ngóng đợi anh quay trở lại địa hạt phim truyền hình, đặc biệt là với dòng phim tình cảm lãng mạn. Sau thành công của Goblin (2016), Gong Yoo chỉ mới tham gia The Silent Sea (2021) trên Netflix và vai cameo trong Squid Game (2021).

Một số thông tin rò rỉ về dự án phim truyền hình có Song Hye Kyo và Gong Yoo đóng chính khiến khán giả phải choáng ngợp với mức đầu tư khủng. Chi phí sản xuất bộ phim được cho là lên tới 80 tỷ won (khoảng 1500 tỷ đồng). Bộ phim ước tính có 20 - 24 tập.

Tuy nhiên, trước những thông tin này, nhà sản xuất phim cho biết hiện tại bộ phim vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Vì thế, mọi thứ đều đang trong quá trình thảo luận, chưa có quyết định cuối cùng; bao gồm kinh phí và cả việc tuyển diễn viên, lẫn số tập phim.

Dù vậy, cốt truyện hé lộ sơ bộ của bộ phim được cho là đáng tin cậy. Được biết, bộ phim sắp tới của Song Hye Kyo và Gong Yoo sẽ khai thác ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, nhưng không lấy mốc thời gian ở hiện tại mà lùi về sau khá nhiều năm, khoảng chừng năm 1980.

Nhà sản xuất “thả thính” rằng khi đó, các ca sĩ huyền thoại của Hàn Quốc đã có những màn ra mắt ấn tượng, nhưng chuyện phía sau hậu trường thì không mấy người biết đến - bộ phim này sẽ tiết lộ điều đó. Cùng với đó là hành trình của những con người làm trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, những người đã đi qua con đường lịch sử đầy biến động để phát triển ngành công nghiệp giải trí xứ Kim chi cho đến hiện tại.