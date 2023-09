"One Piece" hé lộ manh mối cho mùa 2: Cuộc đối đầu gay cấn với loạt phản diện mới

HHT - Trong những tập cuối của "One Piece" phiên bản live-action, Netflix cài cắm nhiều chi tiết hé lộ cho mùa phim tiếp theo. Cùng với sự thành công của mùa đầu tiên, phần mới cũng dự kiến gặp phải những thách thức lớn hơn dưới sự kỳ vọng của khán giả.

Dự đoán nội dung phần tiếp theo

Với thời lượng 8 tập có nội dung bám sát nguyên tác, mùa 1 One Piece phiên bản live-action đưa người xem đến với những cuộc phiêu lưu đầu tiên của Luffy và nhóm Mũ Rơm. Mùa 1 chuyển thể từ hơn 100 chương đầu của manga, chủ yếu thuộc phần giới thiệu bối cảnh biển Đông - East Blue Saga và đi vào một số tình tiết của Loguetown. Theo Collider, mùa 2 One Piece dự kiến sẽ kết thúc phần Loguetown và tiếp tục với phần Alabasta.

Alabasta xoay quanh cuộc phiêu lưu của băng Mũ Rơm trên hòn đảo Alabasta, một vương quốc sa mạc nằm ở Đại Hải Trình đang trên bờ vực nội chiến. Vùng đất Alabasta đang mất đi sự yên bình do các xung đột nội bộ và âm mưu đảo chính của "Vua sa mạc" Crocodile, một thành viên trong nhóm hải tặc bá đạo Thất Vũ Hải.

Nếu Crocodile xuất hiện ở mùa tới, khả năng cao dàn nhân vật chính sẽ xuất hiện thêm "bóng hồng" mới là Nico Robin. Robin từng là người bên cạnh Crocodile, sau các sự kiện ở Alabasta, cô nàng gia nhập băng Mũ Rơm của Luffy.

Bên cạnh đó, theo mạch truyện, sự xuất hiện của Chopper trong phần tới là cực kỳ cần thiết. Chopper là một chú tuần lộc có khả năng biến thành con người, cậu cũng là người cùng các thành viên băng Mũ Rơm tìm cách ngăn chặn cuộc chiến tranh ở Alabasta. Sau này, Chopper trở thành bác sĩ - thuyền viên quan trọng không thể thiếu của băng Mũ Rơm.

Tiết lộ về dàn phản diện mùa mới

Ở cuối mùa 1, người xem thấy sự xuất hiện của một nhân vật tóc trắng xoăn, dùng điếu xì gà để châm lửa đốt tờ truy nã của Luffy. Theo đặc điểm ngoại hình, nhân vật này chỉ có thể là Smoker - lãnh đạo Hải quân ở Loguetown, gã mang khả năng biến cơ thể thành khói.

Loguetown là điểm dừng chân kế tiếp của Băng Mũ Rơm trên chuyến hải trình, đây cũng là nơi Zoro tìm được hai thanh kiếm mới, sau khi kiếm của anh bị gãy trong trận chiến với Mihawk. Tại đây, Smoker thực hiện nhiệm vụ bắt giữ Luffy.

Trong cảnh hành quyết Gold Roger ở mùa 1, bên cạnh sự có mặt của một số nhân vật đáng chú ý như Shanks Tóc Đỏ, Smoker hay Mihawk thời trẻ, ta còn thấy một nhân vật bí ẩn mặc áo choàng xanh lá xuất hiện. Với tạo hình nổi bật trên, khả năng cao nhân vật đó chính là Monkey D. Dragon, con trai của phó đô đốc Garp, và là cha của Luffy.

Dragon là thủ lĩnh của Revolutionary Army (Quân Cách Mạng), một nhóm chuyên lật đổ Chính phủ Thế giới. Dòng chữ “Revolution Army” cũng đã xuất hiện trong một tờ báo gắn hình ảnh truy nã của Luffy. Trong nguyên tác, Dragon xuất hiện ngắn gọn trong phần Loguetown, nên có thể nhân vật này cũng sẽ lên sóng trong mùa tới.

Gã hề Buggy và nữ hải tặc Alvida là hai đối thủ từng bại dưới tay Luffy. Ở tập cuối mùa 1, Buggy và Alvida gặp nhau tại một quán bar, hai người đề cập đến mong muốn hạ gục kẻ thù chung. Vì vậy, sẽ không có gì bất ngờ nếu hai nhân vật này liên minh để trả thù Luffy trong mùa tới.

Khó khăn phải đối mặt trong mùa 2

Song hành cùng cốt truyện đầy hứa hẹn, phần tiếp theo của One Piece bản người đóng cũng dự kiến vướng phải nhiều khó khăn khi đưa vào sản xuất. Theo ước tính, mùa 1 của phim kéo dài 6 năm, kể từ khi có thông báo chuyển thể vào năm 2017 đến lúc chính thức công chiếu trên Netflix vào cuối tháng 8 năm nay.

Bên cạnh những điểm làm được, không thể phủ nhận rằng One Piece vẫn còn nhiều thiếu sót về độ kịch tính và chi tiết của cảnh hành động so với nguyên tác. Vì vậy, nếu phần Alabasta - với nhiều cuộc chiến cam go hơn được triển khai, việc dàn dựng các cảnh hành động cũng theo đó gặp thêm nhiều trở ngại. Ngoài ra, Little Garden, hòn đảo mà băng Mũ Rơm sẽ ghé thăm là vùng đất thời tiền sử của khủng long, côn trùng cổ đại, bối cảnh này cũng sẽ tiêu tốn nhiều chi phí lẫn thời gian xây dựng.

Kinh phí sản xuất của mỗi tập phim One Piece lên đến 18 triệu USD (433 tỷ đồng), do đó "tiền đâu" trở thành một bài toán khó cho Netflix. Chưa kể, hiện tại Eiichiro Oda - tác giả của bộ truyện gốc, người khá khó tính với phim chuyển thể - cũng đang dốc toàn lực để hoàn thành phần cuối của manga. Vì vậy, khả năng cao ông sẽ khó có thể trực tiếp tham gia, giám sát toàn bộ quá trình sản xuất phim như mùa đầu tiên.

Dàn diễn viên trong phần một được đông đảo người hâm mộ đón nhận bởi tính cách, tạo hình sát với nhân vật gốc. Tuy nhiên, sang phần mới, fan nguyên tác lo ngại cho tạo hình của Chopper, một nhân vật được người hâm mộ yêu thích. Việc Chopper góp mặt với tư cách là bác sĩ của băng là điều cần thiết, dù việc đưa nhân vật này lên phim là một nhiệm vụ phức tạp.

Hiện tại, Netflix vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về mùa 2. Song, với số lượt xem đang vượt kỷ lục ở nhiều quốc gia, nhiều khán giả dự đoán nhà sản xuất sẽ sớm "bật đèn xanh" cho mùa tiếp theo.