Chuẩn “Baby Shark Việt Nam", "Bống Bống Bang Bang" đạt 500 triệu view sau 5 năm ra mắt

HHT - Mới đây, cộng đồng fan Lady Gaga tại Việt Nam đã gửi đơn kiến nghị tới hãng đĩa chủ quản của nữ ca sĩ, yêu cầu làm rõ nghi án ca sĩ Văn Mai Hương liên tục "xài chùa" ca khúc Always Remember Us This Way.