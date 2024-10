Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024: Alan Walker có khả năng xuất hiện?

HHT - Bên cạnh 2 ca sĩ trẻ quen mặt, Chung kết của "Đường Lên Đỉnh Olympia" năm thứ 24 còn đặc biệt mời tới 2 khách mời quốc tế, khiến khán giả càng thêm hào hứng.

Cái tên đầu tiên được ban tổ chức xác nhận sẽ tham gia Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 là ca sĩ trẻ đình đám Phương Mỹ Chi. Cô nàng ngày một nhận được nhiều tình cảm của khán giả bởi phong cách âm nhạc độc đáo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân ca và chất liệu Pop hiện đại, thể hiện qua các bản hit như Vũ trụ có anh, Đẩy xe bò...

Gương mặt đình đám thứ hai sẽ xuất hiện tại Chung kết năm Olympia 2024 là nam ca sĩ Hoàng Dũng. Anh chàng nổi tiếng với những bản pop ballad tình cảm, đầy cảm xúc khiến người nghe không khỏi "lịm tim" vì quá đỗi ngọt ngào như Nàng thơ, Từ thích thích thành thương thương... Bên cạnh các bài hát cá nhân, nhiều khán giả kỳ vọng Hoàng Dũng có thể đem ca khúc Đường Lên Đỉnh Núi tới sân khấu Chung kết, tạo khí thế, tinh thần quyết chiến quyết thắng cho thí sinh.

Không chỉ có các ca sĩ khách mời trong nước, Đường Lên Đỉnh Olympia còn "chơi lớn" mời cả khách mời quốc tế, không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà còn ở lĩnh vực thể thao.

Trong bài đăng trên fanpage, dù không công bố rõ gương mặt nhưng với gợi ý "Tuy đến từ một quốc gia phương Bắc xa xôi, nhưng nhân vật này thực sự đã "nhân bản" chính mình ở khắp mọi nơi trên thế giới với nhiều nghề nghiệp khác nhau: từ giao hàng, vận động viên cho đến học sinh, sinh viên...", khán giả đều đồng loạt gọi tên anh "Lăng đi bộ" - biệt danh thân thương fan Việt đặt cho DJ nổi tiếng Alan Walker.

DJ Alan Walker được khán giả Việt Nam yêu thích qua các bản hit EDM như Faded, Sing me to sleep, Force… Vào tháng 8 năm nay, anh gây chú ý với fan Việt khi đến tận Việt Nam chỉ để tặng xe đạp cho một fan tại Hà Nội bị lấy trộm xe đạp bởi 1 người đàn ông mặc áo khoác có biểu tượng của Alan Walker. Sau đó, anh còn tham gia Anh Trai "Say Hi" trong sân khấu đặc biệt.

Bên cạnh Alan Walker, chương trình còn thông báo về sự xuất hiện đặc biệt của một ngôi sao của giải Ngoại hạng Anh rất quen thuộc với khán giả Việt Nam cuối thập niên 90 - đầu thập niên 2000. Việc Alan hay ngôi sao này xuất hiện trong buổi ghi hình trực tiếp là rất thấp. Vì thế, khán giả suy đoán, khả năng cao là cầu thủ giấu mặt và Alan Walker sẽ góp mặt trong phần đặt câu hỏi tiếng Anh của chương trình, giống như sự tham gia của Charlie Puth năm 2022.

Dưới phần bình luận, nhiều cầu thủ được dân tình gọi tên. Phần lớn cho rằng Đường Lên Đỉnh Olympia được Đại học Kỹ thuật Swinburne của Australia tài trợ, nên khả năng cầu thủ trên sẽ đến từ xứ sở chuột túi, như Harry Kewell, Tim Cahill hoặc Mark Schwarzer...

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 sẽ được truyền hình trực tiếp vào 8h30 ngày 13/10/2024 trên VTV với sự so tài của Trần Trung Kiên (THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Phú Yên), Nguyễn Quốc Nhật Minh (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai), Võ Quang Phú Đức (THPT chuyên Quốc học Huế, Huế) và Nguyễn Nguyên Phú (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội).