Chung kết Rap Việt: Binz - Kellie mượn Rap nói về ồn ào, Seachains xuất sắc đoạt Quán quân

Mới đây, đêm Chung kết Trao giải của "Rap Việt" mùa 2 đã chính thức diễn ra với những tiết mục đặc sắc đến từ Top 8 chung cuộc.

Những phần trình diễn mãn nhãn

Mở đầu đêm Chung kết Rap Việt mùa 2 là sự kết hợp đặc biệt giữa hai thầy trò Wowy và Blacka. Xuất hiện trong "giao diện" cực ngầu, thế nhưng cả hai khiến người xem không khỏi thích thú khi mang đến những giai điệu cực vui tai.

Đặc biệt, "lão đại" còn mang hẳn một chú... bạch tuộc lên sân khấu, vừa góp phần tăng độ "dị" cho tiết mục, vừa truyền tải những ẩn ý qua âm thanh tít tít mỗi lần chú bạch tuộc phát ra.

Khán giả có thể nhận ra âm thanh tít tít đó có ý nghĩa là “Tâm - tâm - tâm - tính - tính - tính” hay “tính tâm tương tư tư/ tương tư/ tình tang/ ình tang/ tình tứ”. Có thể nói, thầy trò Wowy đã vô cùng kì công và tinh tế để tạo ra điều đặc biệt này.

Nhờ chiếc Nón Vàng tại vòng Bứt phá, thành viên team Rhymastic - Lil’ Wuyn có cơ hội biểu diễn cùng nhau tại đêm Chung kết 2. Điều này khiến JustaTee, Binz, Wowy, Karik và Rhymastic cực phấn khích khi HLV LK kết hợp cùng anh chàng rapper Lil’ Wuyn. LK vẫn giữ được đẳng cấp của "cây đại thụ" làng Rap, song, Lil’ Wuyn cũng tỏa sáng không kém khi đi flow cực biến hóa và mượt mà. Với "con beat" đậm chất Funk cùng lyrics đầy thú vị và bất ngờ đã "đẩy" bầu không khí chương trình lên cao trào.

Kết hợp với chiến binh duy nhất của team, phần trình diễn Do It For Fly Team của HLV Binz và Kellie được MC Trấn Thành bật mí: “Đây là phần trình diễn được gửi gắm rất nhiều tâm sự đời trai của mình vào trong đó”. Bằng con beat cực căng kèm dàn vũ công hùng hậu, HLV Binz và Kellie đã làm mãn nhãn lẫn mãn nhĩ người xem với sự biến hóa khôn lường.

Nhưng có lẽ điều khiến cho các giám khảo lẫn HLV bất ngờ chính là lyrics vừa nhẹ nhàng, vừa hàm chứa những tâm sự, ngụ ý sâu sắc nhưng vẫn thể hiện sự quyết liệt lần đầu được nhìn thấy ở Binz và Kellie. Có thể thấy, bản rap này đã thay lời muốn nói của HLV Binz và Kellie trước tất cả những gì cả team đã trải qua, cũng như lên tiếng về những ồn ào không đáng có những ngày gần đây.

Tiếp nối ngay sau màn rap của Binz và thí sinh Kellie, BGK Justatee cùng Hoàng Anh - người đã được Justatee giải cứu bằng Nón vàng hâm nóng bầu không khí với bản rap Úi Xời. Dù hoàn toàn là một phần trình diễn mới, Úi Xời mang hơi hướng Dân Chơi Xóm - bản hit cực viral của JustaTee và MCK tại mùa 1 với giai điệu cực "bánh cuốn" cùng lyrics đậm chất "dân chơi".

Khác với phong cách "dân chơi" trong Chung kết mùa 1, Rhymastic cùng 2 chiến binh Vsoul và B-wine mang đến sân khấu Rap Việt một bản rap với thông điệp ý nghĩa: “Hoan hô cho những nhẫn nại, hoan hô cho những giọt mồ hôi, hoan hô vì những đánh đổi và hoan hô từ tận đáy lòng chúng tôi”.

Khép lại đêm Chung kết, Karik và 2 "trò cưng" Seachains và Dlow xuất hiện như "trùm cuối" với bản rap đầy sự giằng xé, trăn trở và thậm chí khiến người nghe không khỏi "rùng mình". Khả năng story telling của Seachains tiếp tục phát huy mạnh mẽ, Dlow cũng không kém phần lép vế với chất giọng toả sáng. Cộng hưởng cùng phần trình diễn máu lửa của 3 thầy trò team Karik, giọng hát của ca sĩ Tuấn Khanh càng giúp tiết mục cuối cùng thăng hoa đến "đỉnh cao" cảm xúc.

Seachains bước lên ngôi vị Quán quân



Trước sự kỳ vọng của khán giả vào kết quả cuộc thi, "trò cưng" team Karik - Seachains đã bất ngờ được xướng tên trở thành Quán quân của Rap Việt mùa 2. Á quân chương trình thuộc về Blacka - team Wowy.

Theo số liệu mà chương trình thông báo, chủ nhân bản hit Cảm Nhận đã nhận được 18% bình chọn từ HLV và 19% bình chọn từ khán giả trên tổng lượt bình chọn từ dành cho 8 thí sinh lọt vào Chung kết. Ngoài số tiền thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng, Quán quân chương trình còn nhận được hợp đồng ghi âm cùng cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế và nhiều giải thưởng giá trị khác.

Từ lần xuất hiện đầu tiên tại vòng Chinh phục, Seachains đã sớm được dân tình dự đoán sẽ đạt được ngôi vị cao nhất khi anh chàng luôn mang đến một nguồn năng lượng "khổng lồ" cùng tư duy âm nhạc độc đáo. Càng về sau, "gà chiến" team Karik lại càng "bóc tách" nhiều màu sắc mới của bản thân, dần dần vượt qua hàng loạt những tên tuổi nặng ký để bước đến ngôi vị Quán quân.