Chúng Ta Của 8 Năm Sau: Xuất hiện gia đình đẹp nhất phim Việt, nhan sắc đỉnh cao!

HHT - Không nghi ngờ gì nữa, gia đình nhỏ ba thành viên này xứng đáng giành giải ngoại hình đẹp nhất "vũ trụ phim VTV" cho dù đến bây giờ cả ba còn chưa lên sóng.

Chúng Ta Của 8 Năm Sau mới đang lên sóng phần 1 nhưng đã gây chú ý nhờ nội dung hài hước dễ thương, dàn diễn viên trẻ diễn đồng đều, nhập vai tự nhiên. Có thể nói phần 1 nhẹ nhàng trong trẻo bao nhiêu thì sang phần 2, khi các nhân vật chính bước sang tuổi trưởng thành sẽ căng thẳng, nặng nề hơn.

Ngay từ đoạn trailer phim, khán giả sẽ biết nếu như Dương và Lâm chia tay thì cặp đôi Tùng, Nguyệt lại kết hôn và có một cô con gái xinh xắn. Anh chàng Tùng nhí nhố ngày xưa nay đã chững chạc, bảnh bao hơn nhiều. Còn Nguyệt vẫn dịu dàng nữ tính, đang có cuộc sống viên mãn với công việc giáo viên cấp Hai, bên người chồng thành đạt vốn mối tình đầu lâu năm và cô con gái đáng yêu.

Và khi nhìn loạt ảnh của vợ chồng Tùng và Nguyệt khi đã trưởng thành, khán giả chỉ còn biết xuýt xoa độ đẹp đôi của Quỳnh Kool và Bê Trần. Quỳnh Kool nhìn đầy nhỏ bé, ngọt ngào bên Bê Trần cao lớn, tạo thành một cặp đôi đúng chuẩn phim ngôn tình.

Thêm vào đó, bé Cherry An Nhiên vai con gái Tùng và Nguyệt thì xinh như búp bê với đôi mắt to tròn càng khiến khán giả công nhận đây chính là "gia đình đẹp nhất vũ trụ phim VTV". Phải lâu lắm rồi phim Việt mới có một màn kết hợp hoàn hảo đến như vậy khi từ bố mẹ đến con gái đều sở hữu visual đỉnh cao.

Nhưng về diễn xuất, khán giả cho rằng Bê Trần có phần thua sút so với Quỳnh Kool và bé Cherry An Nhiên. Quỳnh Kool rất chăm chỉ đóng phim, kinh nghiệm nhập vai ngày càng tốt. Cô nhóc An Nhiên thì vô cùng đáng yêu, dễ thương ở phim Đừng Làm Mẹ Cáu nên chắc hẳn sẽ giữ vững phong độ khi gặp lại Quỳnh Kool. Chỉ có Bê Trần đã lâu không đóng vai chính nên netizen băn khoăn không biết diễn xuất của anh ra sao, có ăn ý với các bạn diễn hay không.