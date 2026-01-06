Chương trình Chủ nhật Đỏ 2026: Sẵn sàng những giọt máu cho đi, tiếp nối sự sống

HHTO - Chương trình Chủ nhật Đỏ - hiến máu tình nguyện lần thứ 18 - năm 2026 chính thức khởi động, hướng tới mục tiêu bổ sung nguồn máu điều trị đang thiếu hụt nghiêm trọng dịp đầu năm và trước Tết Nguyên đán. Chủ nhật Đỏ không chỉ là ngày hội hiến máu mà còn trở thành phong trào nhân văn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Chung tay khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị

Tại buổi họp báo khởi động chương trình, Ban tổ chức cho biết tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu và điều trị thường xuyên xảy ra vào dịp cuối năm và đầu năm mới, khi nhu cầu sử dụng máu tăng cao trong khi lượng người hiến giảm do kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Theo đại diện Trung tâm Máu Quốc gia, trong 3 tháng đầu năm 2026, hệ thống y tế cả nước dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu, song đến thời điểm hiện tại mới chỉ đáp ứng được khoảng 91.000 đơn vị. Khoảng trống thiếu hụt lên tới gần 31.000 đơn vị máu đặt ra áp lực lớn cho công tác điều trị, đặc biệt với các bệnh nhân cần truyền máu thường xuyên.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Trong bối cảnh đó, Chủ nhật Đỏ được xem là hoạt động mở đầu quan trọng, góp phần huy động nguồn máu kịp thời, đảm bảo không để người bệnh rơi vào tình trạng thiếu máu điều trị.

Hành trình gần 18 năm bền bỉ lan tỏa yêu thương

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, Chủ nhật Đỏ được khởi xướng từ năm 2009, xuất phát từ thực tế nhiều bệnh viện rơi vào cảnh khan hiếm máu nghiêm trọng dịp cuối năm.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong phát biểu.

Từ lần tổ chức đầu tiên chỉ tiếp nhận 96 đơn vị máu, đến nay Chủ nhật Đỏ đã lan tỏa tới hơn 50 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên, đoàn viên, người lao động và các tổ chức xã hội. Chương trình dần trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và lòng nhân ái.

Trong năm 2025, cả nước đã tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu hiến tình nguyện. Trong đó, Chủ nhật Đỏ tiếp tục đóng góp một phần quan trọng, giúp ngành y tế chủ động hơn trong công tác điều trị, cấp cứu cho người bệnh.

Những câu chuyện xúc động phía sau những giọt máu hồng

Không khí buổi họp báo trở nên lắng đọng khi các bệnh nhân từng được cứu sống nhờ máu hiến tình nguyện chia sẻ câu chuyện của mình. Có những người phải truyền máu đều đặn nhiều năm để duy trì sự sống, mỗi đơn vị máu với họ là thêm một cơ hội được sống, được ở bên gia đình.

Bệnh nhân chia sẻ tại chương trình họp báo.

Ông Phạm Văn Tân (Thanh Hóa), bệnh nhân tan máu bẩm sinh đã điều trị hơn 10 năm, xúc động kể lại hành trình từng phải truyền 3-4 đơn vị máu mỗi tháng để duy trì cuộc sống. Ông gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những người hiến máu - chính những giọt máu đó đã giúp ông tiếp tục nhìn thấy và chăm sóc các con trưởng thành

Những câu chuyện chân thực ấy không chỉ là lời tri ân gửi tới cộng đồng người hiến máu, mà còn nhắc nhở về ý nghĩa thiết thực của hành động tưởng chừng giản đơn nhưng vô cùng cao quý: hiến máu cứu người.

Lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng

Theo kế hoạch, ngày hội chính của Chủ nhật Đỏ lần thứ 18 sẽ diễn ra vào ngày 11/1/2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, dự kiến tiếp nhận từ 1.200 đến 1.500 đơn vị máu. Song song với đó, các điểm hiến máu thuộc chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước trước và sau Tết Nguyên đán.

Ban tổ chức kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tích cực tham gia hiến máu, góp phần lấp đầy khoảng trống thiếu hụt, đảm bảo nguồn máu an toàn cho cấp cứu và điều trị trong dịp cao điểm đầu năm.

Ban tổ chức và khách mời tặng quà cho bệnh nhân.

Trải qua gần hai thập kỷ, Chủ nhật Đỏ không chỉ mang ý nghĩa bổ sung nguồn máu cho ngành y tế mà còn góp phần hình thành thói quen hiến máu tình nguyện trong xã hội, đặc biệt trong giới trẻ. Mỗi giọt máu cho đi là một hành động sẻ chia, là sợi dây kết nối giữa những con người xa lạ bằng lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Với thông điệp xuyên suốt “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, Chủ nhật Đỏ tiếp tục khẳng định vai trò là nhịp cầu nhân ái, nơi những giọt máu hồng được trao đi để tiếp nối sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân trên khắp cả nước.