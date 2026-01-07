Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2026 theo mức giảm trừ gia cảnh mới

HHTO - Từ năm 2026, chính sách thuế thu nhập cá nhân chính thức áp dụng nhiều điều chỉnh quan trọng, trong đó đáng chú ý nhất là việc nâng mức giảm trừ gia cảnh. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể nghĩa vụ thuế cho người lao động, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt liên tục tăng cao những năm gần đây.

Theo quy định mới, mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế được nâng từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 186 triệu đồng mỗi năm. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc cũng tăng từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng/người phụ thuộc. Đây là căn cứ quan trọng để xác định thu nhập tính thuế, bởi chỉ phần thu nhập vượt mức giảm trừ này mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026 vẫn tuân theo nguyên tắc lũy tiến từng phần. Theo đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc và các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định mới. Phần thu nhập tính thuế này sẽ được chia theo từng bậc, mỗi bậc áp dụng một mức thuế suất khác nhau, thu nhập càng cao thì phần vượt ngưỡng càng chịu thuế suất cao hơn.

Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công từ năm 2026 được quy định như sau:

Bậc thuế Thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất Bậc 1 Đến 10 triệu đồng 5% Bậc 2 Trên 10 đến 30 triệu đồng 10% Bậc 3 Trên 30 đến 60 triệu đồng 20% Bậc 4 Trên 60 đến 100 triệu đồng 30% Bậc 5 Trên 100 triệu đồng 35%

Với biểu thuế này, người nộp thuế không áp dụng một mức thuế suất cố định cho toàn bộ thu nhập, mà tính riêng từng phần thu nhập nằm trong mỗi bậc thuế rồi cộng lại để ra tổng số thuế phải nộp. Cách tính này giúp đảm bảo tính công bằng, đồng thời hạn chế việc thuế tăng đột ngột khi thu nhập chỉ nhỉnh hơn một ngưỡng nhất định.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Nhờ mức giảm trừ gia cảnh mới, nhiều người lao động có thu nhập trung bình sẽ không phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân hoặc chỉ phải nộp ở mức thấp. Chẳng hạn, người không có người phụ thuộc, sau khi trừ bảo hiểm bắt buộc và giảm trừ gia cảnh, nếu thu nhập chưa vượt ngưỡng chịu thuế thì không phải nộp thuế. Đối với người có người phụ thuộc, ngưỡng thu nhập miễn thuế còn cao hơn.

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh từ năm 2026 là cần thiết và phù hợp với thực tế đời sống, góp phần giảm áp lực tài chính cho người lao động và tăng tính hợp lý của chính sách thuế thu nhập cá nhân. Để tránh sai sót và đảm bảo quyền lợi, người nộp thuế cần chủ động cập nhật quy định mới, đồng thời kiểm tra kỹ việc khấu trừ thuế trong bảng lương và khi thực hiện quyết toán thuế hằng năm.