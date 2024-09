Cici chấm điểm dàn Anh Trai: ISAAC được phen chấn động, Rhyder nhập hội 10 điểm

HHT - Cập nhật mới nhất bảng điểm của "hotgirl Tây Hồ" Cici Anh Chi cho thấy "chú Xái" ISAAC nhận mức điểm kỉ lục. Trong khi đó, HURRYKNG miệt mài xin phúc khảo từ Rap Việt tới Anh Trai "Say Hi" vẫn nhận "kết đắng".

JustaTee là gương mặt bảo chứng của nhiều show âm nhạc. Ca/ nhạc sĩ - nhà sản xuất sinh năm 1990 được đánh giá cao về chuyên môn âm nhạc. Từ Rap Việt mùa 3 tới Anh Trai "Say Hi", JustaTee đã có hành trình cống hiến đầy tâm huyết, tận tụy với các thí sinh.

Cici Anh Chi - con gái lớn của JustaTee cũng nhận được sự chú ý nhờ tương tác dễ thương với dàn thí sinh của các show âm nhạc. Tính cách lanh lợi, dạn dĩ cùng khả năng tấu hài tạo ra sức hút độc đáo của cô bé 6 tuổi.

Cici Anh Chi từng tự tin biểu diễn cùng bố JustaTee trên sân khấu hơn 10.000 khán giả. Sở hữu tài "văn nghệ" cùng gương mặt xinh xắn, cô bé được kỳ vọng sẽ tham gia hoạt động giải trí sau này.

"Hotgirl Tây Hồ" đáng chú ý có những lần chấm điểm hội trai đẹp Rap Việt gây sốt. Danh sách điểm 10 từng được công bố của "giám khảo" Cici Anh Chi bao gồm: OgeNus, Double2T, IndieK, Pháp Kiều, producer wokeup. Trong khi đó, HURRYKNG, Tez hay huấn luyện viên Andree Right Hand (bác Bâu) đều nhận điểm số "khiêm tốn": 1 điểm.

Khách mời Chi Pu góp mặt trong concert Rap Việt 2023 là sao nữ V-Biz đầu tiên nhận được điểm 10 danh giá từ Cici Anh Chi. Đánh giá bố JustaTee, Cici Anh Chi chấm bố điểm 9 nhờ... "cao", sau đó tặng điểm 10 tròn trĩnh cho bố "Tee thối" sau khi cùng biểu diễn trên sân khấu Rap Việt All-Star Concert.

JustaTee sau đó "cầm trịch" vai trò Giám đốc Âm nhạc show sống còn Anh Trai "Say Hi". "Idol giới trẻ" Cici Anh Chi tiếp tục có cơ hội gặp gỡ dàn mỹ nam đình đám đang được giới trẻ yêu thích. Sao nhí có khoảnh khắc vui đùa thân thiết cùng Anh Tú "Voi", Hải Đăng Doo cực hài hước. Từ đây, tiết mục "chấm điểm" dàn Anh Trai "Say Hi" của cô bé Cici tiếp tục được netizen mong chờ.

Trong diễn biến mới nhất, nam thần ISAAC được Cici Anh Chi chấm mức điểm siêu "khủng". ISAAC có được thiện cảm của Cici khi từng dạy cô bé học tiếng Anh, cộng thêm nhan sắc cực điển trai. "Chú Xái" được sao nhí ưu ái cho từ 10 điểm tới 10 triệu và "kịch trần phấp phới" ở mốc... 1 tỷ điểm.

Ở một diễn biến khác, HURRYKNG nỗ lực xin "phúc khảo" từ khi còn thi Rap Việt mùa 3 tới Anh Trai "Say Hi" nhưng vẫn nhận về "kết đắng". Cô bé từ chối cộng thêm cho "anh trai" HURRYKNG dù chỉ 0,5 điểm khiến khán giả cười ngất. Tiết lộ từ clip phúc khảo của HURRYKNG cũng cho biết Rhyder đã được thêm vào danh sách điểm 10 của Cici. Sau nhiều cố gắng, HURRYKNG đã "chinh phục" được trái tim Mino (em trai Cici), gỡ gạc bằng 1 điểm 10.