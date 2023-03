Clip gây xôn xao Douyin: Tưởng nghệ sĩ vĩ cầm, hóa ra là thầy giáo dạy nhạc

HHT - Tàu điện ngầm ở thành phố New York cấm mang chó lên tàu trừ khi chúng đựng vừa trong túi. Thế là người dân đã nghĩ ra rất nhiều cách lách luật “không ngờ tới” khi chế tạo ra những chiếc túi độc đáo mà chú chó dù to thế nào cũng có thể vừa in!