“Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi” bản Hàn tung tạo hình của cặp đôi chính

HHT - DaHyun (TWICE) sẽ đảm nhận vai Thẩm Giai Nghi, Jin Young (B1A4) đóng vai Kha Cảnh Đằng trong phiên bản Hàn của bộ phim thanh xuân nổi tiếng “Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi” (You Are The Apple of My Eye).

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi chính trong phiên bản Hàn của bộ phim thanh xuân nổi tiếng Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi (You Are The Apple of My Eye) đã được tiết lộ. Theo đó, DaHyun (TWICE) sẽ đảm nhận vai nữ chính Thẩm Giai Nghi, Jin Young (B1A4) đóng vai nam chính Kha Cảnh Đằng (tên nhân vật gọi theo bản phim gốc).

Các bình luận trước mắt đều khen ngợi DaHyun và Jin Young trông trẻ trung, tươi sáng trong bộ đồng phục học sinh, dù DaHyun 26 tuổi và Jin Young đã 32 tuổi. Bên cạnh đó, có một số bình luận lo ngại về diễn xuất và cảm thấy áp lực trước bản gốc quá thành công, đặc biệt còn bởi đây là vai diễn đầu tay của DaHyun. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn quá sớm để có thể nhận định liệu DaHyun có thể đảm đương được vai diễn này hay không.

So với DaHyun, Jin Young có kinh nghiệm diễn xuất hơn, và anh cũng được khen diễn xuất ổn ở các bộ phim trước đó như Mây Họa Ánh Trăng, Học Viện Cảnh Sát, Sweet Home 2...

Vẻ ngoài của Jin Young mang cảm giác thư sinh, hiền lành, nhưng anh đã chứng minh mình cũng có thể diễn vai “đầu gấu” rất mượt trong bộ phim điện ảnh Đại Ca Hóa Soái Ca (The Dude In Me). Do đó, đa số netizen bình luận tin tưởng Jin Young sẽ hoàn thành tốt vai diễn Kha Cảnh Đằng bản Hàn.

Ra mắt vào năm 2011, Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi không chỉ nổi đình đám ở quê nhà Đài Loan mà còn gây sốt khắp châu Á. Phim lọt Top những phim điện ảnh Đài Loan có doanh thu cao nhất lịch sử xứ Đài, trở thành tượng đài khi nhắc đến dòng phim thanh xuân. Thành công của phim đưa Kha Chấn Đông (vai Kha Cảnh Đằng) nổi danh khắp châu Á, giúp sự nghiệp Trần Nghiên Hy (vai Thẩm Giai Nghi) tỏa sáng trở lại.

Câu chuyện của Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi kể về Thẩm Giai Nghi là cô nữ sinh xinh xắn, học giỏi, tính cách tốt bụng, trượng nghĩa, được nhiều bạn nam trong trường theo đuổi. Cậu học sinh ngỗ nghịch Kha Cảnh Đằng được xếp ngồi đằng trước cô trong lớp, thường bị cô chọt bút bi lên áo, nhưng cậu cũng thường bày trò trêu chọc cô.

Những ngày tháng trong trẻo dần trôi, tình cảm ngây thơ giữa cả hai như hạt mầm lớn lên mỗi ngày. Cuối cùng, tất cả trở thành bức tranh thanh xuân rực rỡ nhất, hoài niệm nhất mà cũng đáng nhớ nhất.

Sau thành công của bản gốc, Nhật Bản cũng từng remake phim với tên gọi Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em, phát hành năm 2018, với diễn xuất chính của Yuki Yamada (vai Kha Cảnh Đằng) và Asuka Saito (vai Thẩm Giai Nghi).