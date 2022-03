Có những gì trong mảnh giấy viết tay của một hành khách trên chuyến bay MU5735 gặp nạn?

HHT - Một mảnh giấy viết tay còn khá nguyên vẹn của một nữ hành khách đã được tìm thấy tại hiện trường, nơi chuyến bay MU5735 của China Eastern Airlines gặp nạn. Trong đó viết những gì mà cư dân mạng đều rơi nước mắt khi đọc?

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi chuyến bay MU5735 của China Eastern Airlines - một chiếc máy bay Boeing 737-800 - gặp nạn. Các đội ngũ tìm kiếm và điều tra đang làm việc rất tích cực, đã tìm thấy nhiều đồ dùng cá nhân của hành khách, nhưng chưa có dấu hiệu nào của sự sống. Trong số đồ tìm được, có một mảnh giấy viết tay còn khá nguyên vẹn, theo trang SCMP.

Mảnh giấy này được cho là do một nữ hành khách viết. Cô ấy hơn 20 tuổi, họ Xiang, theo tờ The Paper. Hình ảnh mảnh giấy viết tay này khi được đăng lên mạng đã khiến cư dân mạng ở Trung Quốc cảm thấy rất xót xa. Trong mảnh giấy, Xiang miêu tả một miếng ngọc thường được dùng làm mặt dây chuyền, tượng trưng cho “sự bình yên, may mắn và an toàn”, “một cuộc sống lâu dài và mạnh khỏe”.

Vì Xiang là nhân viên kinh doanh và đang trên đường bay đi dự một sự kiện giới thiệu các sản phẩm bằng ngọc, nên có lẽ cô viết mảnh giấy này để ôn lại những gì cần nói trong sự kiện. Nhưng những gì cô miêu tả trong giấy lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô gặp phải trên chuyến bay, khiến ai cũng thấy ngậm ngùi.

Zhao, một người bạn của Xiang, kể với tờ The Paper rằng, khi nghe tin MU5735 gặp nạn, cô ấy nghĩ Xiang có thể ở trên máy bay. Cô gọi điện nhiều lần cho Xiang, nhưng không được.

Sau đó, cảnh sát đã gọi cho bố mẹ Xiang để báo tin và đến bây giờ, bố mẹ cô ấy vẫn chưa tin được sự thật. Họ vẫn vào trang mạng xã hội của Xiang để viết vào phần bình luận dưới các bài đăng, bảo con gái hãy trở về. Một lời nhắn của bố mẹ Xiang viết trên trang mạng xã hội của cô cũng khiến người đọc rất đau lòng: “Bố mẹ rất, rất nhớ con, con gái ạ; con hãy về nhà càng sớm càng tốt nhé”.

Còn bài đăng mới nhất của Xiang trên một kênh mạng xã hội của Trung Quốc gồm đoạn video ngắn mà cô ghi lại trên chính đoạn đường ra sân bay để lên chuyến bay MU5735. Cô viết: “Kiểu mục tiêu nào thì đáng theo đuổi và đáng để luôn lên đường thế này?”.

Ngoài bố mẹ Xiang, gia đình của các hành khách khác cũng đang rất mong có thêm thông tin về vụ tai nạn để ít nhất thì họ cũng biết được cụ thể là chuyện gì đã xảy ra.