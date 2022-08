Có quá nhiều lợi thế nhưng vì sao Bình An vẫn chưa thể bứt phá như nhiều "mỹ nam VTV" khác?

HHT - Rất đẹp trai, được đào tạo bài bản, đóng phim thường xuyên nhưng vì lý do gì mà Bình An đến giờ này vẫn chưa phải cái tên đình đám trong “vũ trụ phim VTV”? Do anh kém may mắn, diễn xuất chưa tốt hay còn vì điều gì khác?

Càng đóng nhiều càng bị chê

Bình An vừa trở lại màn ảnh nhỏ trong phim Gara Hạnh Phúc và sau vài tập đầu tiên, nam diễn viên đã gặp phải nhiều bình luận phàn nàn về diễn xuất, cho rằng anh nhạt nhòa so với bạn diễn, chẳng khác gì "bình hoa di động". Có người còn nhận xét, Bình An “đóng đơ nhất vịnh Bắc Bộ” và nam diễn viên đã hồi âm khéo léo bằng cách cảm ơn khán giả góp ý và anh sẽ cố gắng qua từng vai diễn.

Phản ứng của Bình An được khen là thông minh, tinh tế, không xù lông đáp trả gay gắt như một số diễn viên khác. Nhưng nó cũng cho thấy một thực tế là diễn xuất của Bình An không được đánh giá cao dù anh đã đóng nhiều phim, rất tích cực thử nghiệm nhiều hình mẫu nhân vật khác nhau.

Bình An có rất nhiều lợi thế khi trở thành diễn viên. Anh có vóc dáng cao ráo, gương mặt rất đẹp, ăn hình. Anh đã từng học khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh nên là diễn viên đã được đào tạo bài bản. Bình An còn được biết đến là hôn phu của Á hậu Phương Nga với mối tình lâu năm đầy lãng mạn. Chừng đó yếu tố là quá đủ để Bình An được chú ý khi anh xuất hiện trên phim.

Chỉ tiếc rằng mỗi khi nhận vai diễn mới, Bình An lại bị chê nhiều hơn khen. Diễn xuất gượng gạo, nhập vai chưa tốt, giọng nói thiếu biểu cảm… là những điều khán giả thường nhận xét về anh. Thậm chí hồi năm 2019, Bình An có tới ba phim phát sóng là Chạy Trốn Thanh Xuân, Những Cô Gái Trong Thành Phố và Mối Tình Đầu Của Tôi. Tuy nhiên, nam diễn viên lại bị xem là cái tên gây thất vọng của năm đó khi khán giả đặt nhiều kỳ vọng rồi lại thở dài tiếc nuối.

Nhiều khán giả than thở rằng họ phát mệt khi thấy Bình An giữ mãi lối diễn một màu, cường điệu với những cái trợn mắt, nhướn mày không cần thiết. Tâm trạng nhân vật dù sợ hãi, vui mừng hay buồn bã thì Bình An đều không thể hiện ra được, thậm chí ánh mắt của Bình An còn bị ví với người thiếu ngủ lâu ngày vì quá lờ đờ.

Từ cuối năm 2021 đến nay, Bình An cũng xuất hiện liên tiếp trong ba phim 11 Tháng 5 Ngày, Mặt Nạ Gương và Gara Hạnh Phúc với ba mẫu nhân vật khác nhau. Nhưng dù là một chàng trai tốt bụng dễ mến yêu thầm cô bạn thân, một kẻ mưu mô lên kế hoạch trả thù cho anh trai hay một gã trai đểu đã có bạn gái vẫn cặp kè với phụ nữ hơn tuổi thì diễn xuất của Bình An vẫn phải nhận những lời chê.

Phần thưởng nào cho sự cố gắng không ngừng?

Trước đây, Bình An từng tâm sự rằng anh rất buồn bã, chán nản khi liên tục bị chê là diễn quá đơ. Anh còn nghĩ tới chuyện bỏ nghề diễn viên, tìm kiếm công việc khác phù hợp hơn. Nhưng Bình An cũng tự nhận thấy diễn xuất là đam mê lớn nhất của mình.

Bình An nhớ lại khi mới vào nghề, giọng nói còn đậm chất địa phương, diễn xuất đơ cứng, đi thử vai rất nhiều phim mà đều bị từ chối. Thế nhưng Bình An đã vượt qua, thấy mình trưởng thành hơn từng ngày. Do đó, nam diễn viên sẽ cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện bản thân chứ không bỏ cuộc. Bình An chia sẻ, những lời chê là để biết anh thiếu sót ở đâu, cần phải khắc phục ở khía cạnh nào. Và anh tin rằng sẽ đạt được thành công bằng chính sự nỗ lực.

Rõ ràng là Bình An đã và đang rất cố gắng, thậm chí còn sẵn sàng nhận những vai diễn có tâm lý phức tạp hoặc vai phản diện rất trái ngược với diện mạo thư sinh của anh. Thế nhưng, nỗ lực ấy đến giờ vẫn chưa mang lại trái ngọt và Bình An sẽ phải dốc sức nhiều hơn trong thời gian tới để cải thiện năng lực diễn xuất của mình.