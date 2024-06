Có thật Xoài Non nghỉ học giữa chừng để trở thành "cô dâu hào môn"?

HHT - Khi vợ chồng Xoài Non và Xemesis vướng tin đồn trục trặc, có nhiều người suy đoán cặp đôi rạn nứt vì chênh lệch học thức. Từ đó mà Xoài Non bị cho là nghỉ học sớm để làm "cô dâu hào môn", sự thực có đúng như vậy?

Dù tới lúc này, Xoài Non và Xemesis vẫn chưa hề lên tiếng về tin đồn "trục trặc hôn nhân" nhưng trên mạng xã hội, nhiều người thi nhau phán đoán, bàn luận nguyên nhân khiến cặp đôi rạn nứt. Phần lớn dân mạng cho rằng khoảng cách tuổi tác, chênh lệch học vấn giữa hai vợ chồng đã khiến họ dần xa cách nhau.

Như Xoài Non từng kể trong một talkshow năm 2021 khi mới kết hôn được một năm, thì cô gặp nhiều thị phi, bị chê là không cùng đẳng cấp với chồng. Bản thân Xoài Non cũng thừa nhận vì cô kém chồng 13 tuổi nên Xemesis luôn mặc định là vợ sai. Xemesis lớn lên trong gia đình giàu có, đi du học nước ngoài còn Xoài Non lại nghỉ học từ giữa năm lớp 10 nên khi nhìn vào, ai cũng thấy cặp đôi có khoảng cách lớn về học vấn.

Cũng từ đó mà Xoài Non bị dèm pha là bỏ học để làm "cô dâu hào môn", là sống dựa vào chồng giàu khiến cô phải lên tiếng thanh minh rằng bản thân trước giờ chưa từng xin tiền ai ngoài bố mẹ ruột. Nếu dựa vào những gì Xoài Non từng chia sẻ thì cô đã nghỉ học từ cuối năm lớp 10, và hai năm sau đó mới kết hôn với Xemesis.

Xoài Non quyết định dừng việc học hành vì gặp nhiều chuyện không vui ở trường, lại thấy cố gắng học nhưng kết quả nhận về không như mong muốn. Sau đó, cô đã bươn chải qua nhiều nghề như làm tóc, làm nail, phụ bố mẹ cắt vải và chỉ nhận về tiền lương rất ít. Sau đó, Xoài Non chuyển sang bán mỹ phẩm, rồi livestream bán hàng cho công ty nên thu nhập cũng tăng lên. Đến khi quen Xemesis thì cô bắt đầu được nhiều người biết đến hơn, chăm chỉ đi chụp ảnh, quay quảng cáo rồi chi tiêu tiết kiệm nên bắt đầu có tiền để dành.

Như vậy có thể thấy Xoài Non đã nghỉ học đi làm kiếm tiền từ trước khi quen Xemesis, và sau đó mới có đám cưới hoành tráng với "nam streamer giàu nhất Việt Nam" nên hoàn toàn không có chuyện cô bỏ học để lấy chồng giàu. Xoài Non hẳn cũng phải cân nhắc nhiều khi quyết định dừng chuyện học hành và suốt từ đó đến nay, cô vẫn luôn buồn lòng khi bị chê học vấn thấp hơn chồng.