Có thêm cơn bão khác thường: Bão Pilar “nối gót” siêu bão Otis, có thể đi vào lịch sử

HHT - Bão Pilar, hiện đang ở phía Đông Thái Bình Dương, có thể trở thành cơn bão tiếp theo, sau siêu bão Otis, được xếp vào nhóm những cơn bão tăng cường độ cực nhanh. Không chỉ vậy, bão Pilar được dự báo có đường đi rất phức tạp và bản thân nó cũng là một cơn bão rất khác thường.

Các trung tâm khí tượng lớn trên thế giới đang theo dõi sát sao cơn bão Pilar, hiện ở gần bờ biển El Salvador ở Trung Mỹ. Điều kiện môi trường ở đây có thể sẽ cho phép nó mạnh lên rất nhanh, tương tự siêu bão Otis cũng trong tháng 10 này.

Vào sáng sớm Chủ Nhật, 29/10, áp thấp nhiệt đới được gọi là 19-E hình thành ở Thái Bình Dương, cách El Salvador vài trăm km về phía Tây Nam. Rồi không cần chờ đợi lâu, đến sáng 30/10, áp thấp này đã mạnh lên thành bão, được đặt tên là bão Pilar.

Theo nhà khí tượng Adam Douty của trang AccuWeather, ở đây đang có nước biển ấm và độ đứt gió thấp. Cả hai yếu tố này đều đã góp phần làm cho bão Otis tăng cường độ nhanh khủng khiếp vào tuần trước, với sức gió tăng từ 112 km/h lên 260 km/h chỉ trong 12 giờ. Không một đài khí tượng nào trên thế giới đã dự báo được kịch bản này. Để rồi siêu bão Otis trở thành cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ Mexico, khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích, tính đến sáng nay, 31/10, theo trang Reuters.

Trang AccuWeather dự báo, bão Pilar sẽ có thời gian để phát triển tiếp, có thể trở thành bão lớn với sức gió 119 km/h hoặc mạnh hơn. Trang này cũng cho rằng bão Pilar sẽ có đường đi rất kỳ lạ, vòng đi vòng lại trông như một… chữ ký, rồi có thể đổ bộ trong khoảng từ Nicaragua tới phía Nam Mexico, hoặc cũng có thể không đổ bộ.

Bão Pilar lại là một hiện tượng khác thường nữa vào năm nay, khi nó cho thấy là bão có thể hình thành ở sâu xuống phía Nam đến mức nào. Theo nhà khí tượng Jake Sojda, nếu bão Pilar đổ bộ El Salvador, nó sẽ mới là cơn bão thứ hai trong lịch sử đổ bộ vào nước này. Cơn bão đầu tiên và duy nhất từng đổ bộ El Salvador là bão Selma năm 2017.

Hiện tại, bão Pilar đang có sức gió 85 km/h, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ. Dù nó còn đang ở ngoài biển nhưng các nhà chức trách ở El Salvador cho biết mưa to do bão Pilar đã khiến 2 người ở đất nước này thiệt mạng, theo trang AP. El Salvador hiện đã tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia, buộc người dân ở những khu vực nguy hiểm phải sơ tán vì mưa to gió lớn do bão Pilar có thể gây ngập lụt, sạt lở đất đá nghiêm trọng.