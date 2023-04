"Con cưng quốc tế" Quang Hùng MasterD nhận giải thưởng Nghệ sĩ trẻ châu Á xuất sắc nhất

HHT - Mới đây, Quang Hùng MasterD một lần nữa "gây bão" xứ sở chùa vàng khi được vinh danh trong giải thưởng The 11th National Radio and Television Awards Ceremony Ganesha Awards 2023.

Từng là gương mặt gây sốt tại Thái Lan với ca khúc Dễ Đến Dễ Đi, sự nghiệp âm nhạc của Quang Hùng MasterD ngày càng nổi bật ở xứ sở chùa vàng. Mới đây, nam ca sĩ gốc Việt tiếp tục được vinh danh trong hạng mục: Best Asia Young Artist Awards (Nghệ sĩ trẻ châu Á xuất sắc nhất) trong khuôn khổ giải thưởng The 11th National Radio and Television Awards Ceremony Ganesha Awards 2023 - Thailand.

Đây cũng là giải thưởng mà Choi Young Jae (GOT7) đã chiến thắng ở hạng mục Best Asia Artist and Actor (Nghệ sĩ và nam diễn viên châu Á xuất sắc nhất). Chia sẻ trên trang cá nhân, chủ nhân bản hit Đừng Khóc Một Mình bày tỏ sự xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Muzik - cộng đồng fan của Quang Hùng MasterD

"Sau bao lần chỉ cần thấy mình được đề cử bình chọn thôi cũng đã vui lắm rồi. Hôm nay Hùng có chiếc cúp vinh dự đầu tiên sau chặng đường dài, được ghi nhận, được sự yêu thương và ủng hộ mọi người. Biết ơn và trân trọng rất nhiều, cảm ơn Muzik đã luôn dành cho những điều tuyệt vời cho Hùng. Giải thưởng này, cúp này dành cho Muzik." - nam ca sĩ trẻ bày tỏ.

Tháng 10 năm ngoái, Quang Hùng MasterD cũng đã tổ chức thành công mini-concert tại Thái Lan nhân dịp sinh nhật. Suốt phần trình diễn, cả khán đài tràn ngập trong “biển ánh sáng" và giọng hát của fan. Đặc biệt, các ca khúc tiếng Việt cũng được fan Thái thuộc "nằm lòng", càng khẳng định biệt danh "con cưng quốc tế" của Quang Hùng MasterD.

Quang Hùng MasterD (tên thật là Lê Quang Hùng) sinh năm 1997 tại Thừa Thiên Huế. Với đam mê âm nhạc từ nhỏ cùng năng khiếu sẵn có, anh chàng đã bắt đầu tự sáng tác, làm beat từ năm 2010. Năm 2021, anh chàng vụt sáng với bản hit Dễ Đến Dễ Đi khi ca khúc trở thành trào lưu trên nền tảng TikTok Thái Lan, sau đó là Lào và Campuchia.