Cơn dông khó tin ở Trung Quốc: Gió mạnh hơn bão, nhiệt độ giảm 14 độ trong 1 giờ

HHT - Một cơn dông dữ dội đã xảy ra ở Trung Quốc với sức gió còn mạnh hơn bão. Gió ào ào, dễ dàng hất đổ xe cộ, nếu nhìn qua thì ai cũng sẽ nghĩ đây là một cơn bão mạnh. Cơn dông đã khiến nhiệt độ ở một thành phố giảm tới 14 độ C chỉ trong một tiếng đồng hồ.

Ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) mới xảy ra một cơn dông rất dữ dội. Theo trang The Weather thì tại thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông) đã ghi nhận sức gió của cơn dông này là hơn 100 km/h (cấp 10). Như vậy là dông gió rất mạnh vì khi một áp thấp nhiệt đới mà có sức gió 62 km/h trở lên thì đã được gọi là bão rồi.

Một video được ghi lại cho thấy gió cuồn cuộn trên đường phố, hất đổ xe cộ, nhìn chẳng khác gì trong một cơn bão lớn.

Đây là video:

Cơn dông này xảy ra vào chiều 7/7. Theo một số người theo dõi khí tượng ở địa phương thì mưa dông đã khiến nhiệt độ ở Tế Nam giảm hẳn 14oC chỉ trong vòng một giờ.

Còn nếu xem diễn biến nhiệt độ theo mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ thì có thể thấy, nếu tính từ khoảng 12h trưa đến 16h thì nhiệt độ cảm nhận thực tế ở Tế Nam giảm hẳn 17oC (từ 41oC xuống 24oC, tức là như thể trời đang nắng nóng đặc biệt gay gắt lại chuyển sang sát mức trở lạnh chỉ trong vòng 4 tiếng). Trong đó, có một khoảng thời gian hơn một tiếng đồng hồ thì cứ khoảng 10 phút là nhiệt độ lại giảm 1oC, thật sự rất khó tin.

Những cơn dông đều rất nguy hiểm vì chúng xảy ra bất chợt, trong cơn dông có thể có sét, lốc, gió rất mạnh, mưa ào ạt… Đây là lý do mà người dân luôn nên nhanh chóng tìm chỗ trú an toàn khi đang đi đường mà thấy có dông, không nên cố đi tiếp dù chỉ là một đoạn ngắn.