Miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng và chuyển mưa, Hà Nội sẽ giảm bao nhiêu độ?

HHT - Nắng nóng ở miền Bắc sắp chấm dứt khi một đợt mưa diện rộng mới lại bắt đầu. Mưa dông rải rác trên toàn miền sẽ khiến nhiệt độ giảm. Dự báo ở Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ giảm đến mức nào trong đợt mưa này?

Nhiều tỉnh thành miền Bắc đang có nắng nóng, như đã dự báo trong các bản tin trước. Ở Hà Nội đã ghi nhận mức nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày 8/7 ở trạm Láng là 38oC (nhiệt độ cảm nhận đã lên tới 42 - 43oC).

Trời vẫn nắng từ sáng sớm và vẫn nóng trong hôm nay, 9/7. Ở Hà Nội và một số thành phố lớn lân cận, nhiệt độ hôm nay có thể không tăng so với hôm qua nhưng cảm giác oi bức, ngột ngạt thì tăng - một phần do sắp thay đổi thời tiết.

Dự báo từ tối đến đêm nay, đợt mưa diện rộng bắt đầu ở miền Bắc, trước hết là ở vùng núi phía Bắc. Từ rạng sáng mai, mưa mở rộng dần, có thể kéo dài đến 12/7.

Trong đợt mưa này, dự báo ở Hà chủ yếu có mưa nhỏ và vừa, tập trung vào đêm và sáng sớm, thỉnh thoảng có thể mưa to cục bộ nhưng lượng mưa không nhiều bằng những đợt trước. Mưa xảy ra gián đoạn, rải rác, những nơi và những lúc không mưa vào ban ngày thì vẫn có thể có nắng nhẹ.

Do ảnh hưởng của đợt mưa dông, nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm 4 - 5oC so với hôm nay (tính theo mức nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày). Tức là, trong ngày 10 - 11/7, nhiệt độ cảm nhận vào buổi trưa và chiều ở Hà Nội dự báo sẽ ở mức 37 - 38oC. Mức nhiệt này không phải là mát, nhưng dù sao cũng đỡ nóng. Ngày 12/7 có thể còn giảm nhiệt một chút nữa.

Ở vùng núi và trung du dễ có mưa lớn, như vậy sẽ kèm theo nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt…, người dân lưu ý theo dõi và thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương, giữ an toàn cho con người và tài sản.