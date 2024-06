Con gái Kanye West thể hiện ra sao trên sân khấu của Disney mà bị phản ứng?

HHT - North West - con gái của Kanye West và Kim Kardashian vừa có sân khấu đầu tiên với vai diễn sư tử Simba trong vở nhạc kịch "The Lion King" tại Hollywood Bowl. Tuy nhiên, vai diễn của cô bé lại gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội.

Ngày 24/5, vở diễn Disney’s The Lion King 30th Anniversary: A Live-to-Film Concert Event nhằm kỷ niệm 30 năm ra mắt của bộ phim hoạt hình huyền thoại The Lion King (1994) đã diễn ra và thu hút hàng nghìn khán giả. Ngoài hiệu ứng âm thanh và sân khấu hoành tráng, sự xuất hiện của North West cũng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Trong vở diễn, North West vào vai chú sư tử Simba lúc nhỏ và trình diễn ca khúc I Just Can’t Wait To Be King với hàng loạt ngôi sao danh giá như Jennifer Hudson hay Nathan Lane. Khi trình diễn, cô bé trông rất hứng thú và tận hưởng ánh đèn sân khấu. Dù vậy, do lần đầu biểu diễn trên sân khấu lớn, North có nhiều khiếm khuyết về giọng hát và phong thái chưa chuyên nghiệp, dẫn đến vai diễn của cô bé không mang về những đánh giá tích cực từ khán giả.

Nhiều người cho rằng North West có được vai diễn này bởi vì cô bé là một Nepo Baby (thuật ngữ ám chỉ những nhân vật có xuất thân từ gia đình nổi tiếng và giàu có trong ngành giải trí). Cô bé được cho rằng sẽ phù hợp với vai diễn này nếu đây chỉ là một vở kịch trường học. Bên cạnh đó, việc North West là khách mời đặc biệt chỉ được công bố vài ngày trước khi diễn ra sự kiện khiến một số người cho rằng cô bé đã “cướp” vai diễn từ một diễn viên nhí khác. Tuy nhiên hiện tại, những thông tin trên vẫn chưa được xác thực.

Dù vậy, cộng đồng mạng đang hướng làn sóng chỉ trích về cha mẹ của cô bé - Kanye West và Kim Kardashian, cả hai cùng có mặt tại buổi diễn này.