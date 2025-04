MUZIK xếp sao, gửi ước nguyện tới fan meeting D-5 của Quang Hùng MasterD

HHT - Ngay sau khi Quang Hùng MasterD “chốt đơn” mang fan meeting về Cần Thơ, các FC tại khu vực miền Tây đã rộn ràng chuẩn bị cho “đám cưới” giữa Quang Hùng MasterD và các MUZIK.

Bật mí đầu tiên về fan meeting D-5 của Quang Hùng MasterD được hé lộ vào đúng ngày Cá tháng Tư năm nay, khiến cộng đồng Muzik ôm tim vì không biết đó có phải là trò đùa ngày 1/4 hay không.

Nhưng với những cập nhật đầy chi tiết vào những ngày sau đó, giờ các Muzik có thể chắc chắn rằng fan meeting D-5, cũng là chặng cuối cùng trong chuỗi Quang Hùng MasterD - The 1st Fan Meeting sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao Cần Thơ vào ngày 3/5/2025.

Hiện Quang Hùng MasterD và ekip đã tung sơ đồ, giá vé và quyền lợi của các hạng vé tại fan meeting D-5. Fan meeting D-5 có 5 hạng vé, với giá vé từ 297K đến 3.997K.

Vé của fan meeting D-5 sẽ được mở bán sớm vào lúc 12h ngày 18/4 dành cho các Muzik là thành viên chính thức, và mở bán rộng rãi trên Ticket Box từ 12h ngày 19/4.

Các fan meeting của Quang Hùng MasterD nổi tiếng là “cháy vé” trong thời gian ngắn ngủi, chỉ vài phút là “bốc hơi” hết sạch, do vậy cuộc đua săn vé fan meeting D-5 dự kiến sẽ đầy căng thẳng.

Hội ngộ ở Cần Thơ với các Muzik miền Tây, ngoài “chú rể” Quang Hùng MasterD còn có sự đồng hành của chàng “Bắp” Ngô Kiến Huy - hứa hẹn mang đến không khí sôi động, với nhiều mảng miếng tiểu phẩm.

Ngay sau khi Quang Hùng MasterD “chốt đơn” mang fan meeting về Cần Thơ, các FC tại khu vực miền Tây đã rộn ràng chuẩn bị “bắc rạp” cho “đám cưới” giữa Quang Hùng MasterD và các Muzik.

FC Muzik Cửu Long For MasterD với hơn 13K thành viên, mới đây đã hé lộ về project Melody of Us - Giai điệu của chúng ta sẽ mang tới fan meeting D-5, với chủ đề “Đám cưới Quang Hùng & Muzik”.

Bên lề buổi fan meeting, Muzik Cửu Long sẽ chuẩn bị một tường hoa tiếp ứng với không gian check-in rực rỡ hoa lá, nhưng đặc biệt nhất là background “đám cưới” để các cô dâu Muzik có cơ hội lưu lại những tấm ảnh đáng nhớ bên “chú rể thanh xuân” Quang Hùng MasterD.

Còn FC Muzik Miền Tây với 6,7K thành viên - đang ấp ủ mang tới fan meeting D-5 một bầu trời sao rực rỡ. Lấy cảm hứng từ dự án Đồng Hạc "Say Hi" tại concert Anh Trai "Say Hi" D-5, Muzik Miền Tây đang kêu gọi cộng đồng Muzik cùng gấp sao kèm lời chúc, để quyên góp vào một chiếc thùng trái tim được dựng tại cổng của fan meeting D-5, nơi các fan có thể check-in bên lề sự kiện.

Bật mí là gấp sao cùng FC Muzik Miền Tây, bạn sẽ có cơ hội nhận quà đấy. Với 1.000 sao trao đi, fan sẽ nhận được 1 card độc quyền. Ngoài ra, BTC còn có giải đặc biệt cho Muzik gấp được nhiều sao nhất là 2 card cứng và 1 khăn bandana độc quyền.

Hiện Muzik Miền Tây sẽ nhận góp sao từ nay cho tới hết 30/4, với các địa điểm nhận sao tại TP.HCM, Đà Nẵng và tại Cần Thơ.

Sau fan meeting, hàng nghìn ngôi sao lấp lánh sẽ được FC Muzik Miền Tây chuyển tới tay Quang Hùng Master D. Bên cạnh đó, FC dự kiến sẽ phát 3.100 banner cho các Muzik tham dự fan meeting D-5.

Bạn hãy gửi thông tin, hoạt động của FC về email chuyên mục: bantinfc@gmail.com